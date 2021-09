Poll: Naar welke iPhone 13-event aankondiging kijk jij uit?

Aankomende dinsdag gaat het ein-de-lijk gebeuren: de iPhone 13 wordt aangekondigd! Maar, Apple laat die avond nog veel meer nieuwe gadgets zien. Naar welke aankondiging kijk jij uit?

Lees verder na de advertentie.

iPhone 13 event-poll: waar kijk jij naar uit?

Zet maar in je agenda. Op dinsdag 14 september om 19:00 uur (Nederlandse tijd) vindt het volgende evenement van Apple plaats. Na maanden van geruchten onthult het bedrijf die avond eindelijk waar het al die tijd aan heeft gewerkt. En nog veel belangrijker: Apple vertelt dan ook wanneer we de nieuwe gadgets kunnen kopen.

Wie iPhoned een beetje volgt, weet dat we dit jaar vier nieuwe iPhones verwachten. De opvolger van de iPhone 12 gaat (natuurlijk) de hoofdrol spelen, maar Apple heeft meer voor ons in petto. We verwachten ook een nieuwe iPad, Apple Watch en AirPods te zien.

We zijn daarom benieuwd: naar welke aankondiging kijk jij met name uit? Breng je stem uit via onderstaande poll:

Zie je bovenstaande poll niet? Breng dan handmatig je stem uit!

Dit zijn onze verwachtingen

Wij denken dat vooral de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max de show gaan stelen. De nieuwe topmodellen schijnen een vloeiender 120 Hertz-scherm te krijgen, een kleinere scherminkeping en veel betere camera’s. Je schijnt ProRes op de vlaggenschippen van dit jaar te kunnen gebruiken, een hoogwaardige videostandaard.

Verder verwachten we de Apple Watch Series 7 te zien. Het nieuwe horloge schijnt smallere schermranden te krijgen en in twee nieuwe (en grotere) formaten te komen. Ook de batterijduur zou er flink op vooruit gaan, net als de prestaties.

Het is al weer 2,5 jaar geleden dat Apple de AirPods een update gaf. Het is daarom hoog tijd voor een nieuw likje verf. Volgens geruchten krijgen de AirPods 3 een nieuw design dat meer in lijn ligt met de AirPods Pro, de duurdere en meer high-end oordopjes. En dat is nog niet alles, want volgende week horen we ook wanneer je iOS 15, watchOS 8 en alle andere nieuwe Apple-updates kunt downloaden.

Uiteraard houdt iPhoned je de hele avond op de hoogte van alle aankondigingen, dus meld je vooral aan voor de nieuwsbrief. Dat is sowieso een slim idee, want we verloten een fonkelnieuwe iPhone 13 Pro onder al onze abonnees. In onderstaand artikel lees je hier meer over.

Verder lezen: iPhone 13 Pro winactie: doe mee en win de beste iPhone van 2021