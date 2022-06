De iPhone 13 wordt duurder – hier haal je (nu) nog goedkoop een iPhone

Door het enorme wereldwijde chiptekort gaat de iPhone 13 naar alle verwachtingen binnenkort niet meer goedkoper worden, maar juist duurder! In dit artikel lees je waar je nu (nog) goedkoop een iPhone 13 kan halen. Wees er snel bij!

Lees verder na de advertentie.

iPhone 13 wordt duurder, en wel hierom

We leven in een tijd van inflatie; koffie, wc-papier, noem maar op, alles is duurder. Ook de iPhone’s van Apple ontkomen er niet aan. Er gingen al geruchten dat de iPhone 14 de duurste iPhone ooit gaat worden en ook de iPhone 13 lijkt de dans niet te gaan ontspringen.

Hoe dichter de aankondiging van een nieuwe iPhone (de iPhone 14 dus) komt, hoe goedkoper het oude model wordt. Maar tradities zijn er om gebroken te worden, of niet? Verschillende factoren zorgen volgens onze bronnen bij providers voor een prijsstijging van de iPhone 13. En niet pas in het najaar, de verwachting is dat al gauw erger wordt. Wil jij het duurder worden van de iPhone 13 voor zijn? Check dan in dit artikel voor de beste iPhone 13-deals.

Volgens onze betrouwbare bronnen bij providers worden de tekorten in augustus het heftigst zijn. De redenen? Een oorlog in Oekraïne, lockdowns van Chinese fabrieken en de nasleep van de pandemie. Het is dus niet onaannemelijk dat Apple tegen die tijd ook de prijs van de iPhone 13 omhoog gooit, in plaats van omlaag.

Hier haal je de iPhone 13 nog (extra) goedkoop

Oké, de iPhone 13 wordt duurder. Gelukkig hebben wij op deze website de modellen in de iPhone 13-lijn op een rij gezet en ook de beste prijs voor je uitgezocht. Ons advies: wacht niet niet al te lang met het kopen van een iPhone 13, als je eraan zat te denken. Zeker omdat er nu nog enorm veel mooie deals zijn:

De adviesprijs van Apple voor een ‘normale’ iPhone 13 is 909,00 euro. Wij hebben echter alle winkels van het internet afgestruind en goedkopere deals gevonden. Check de prijsvergelijker voor de beste deal:

Ook de iPhone 13 mini heeft deze prijsvergelijker van ons gekregen. Deze heeft precies dezelfde specificaties als de reguliere iPhone 13, maar is enkel wat kleiner en past dus makkelijker in je broekzak. De adviesprijs van Apple is 809 euro maar je kan hem nu (nog) goedkoper oppikken. Interesse? Check snel de prijsvergelijker voor deze telefoon:

Ook Pro-modellen worden duurder in augustus

Ben je al een jaar aan het wachten totdat de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max een keertje wat goedkoper worden? Dan kan je nog lang wachten. Ook voor deze telefoons denken we dat deze in prijs gaan stijgen.

De iPhone 13 Pro heeft alles wat de regulier iPhone 13 ook heeft, maar geniet van nog meer verbeteringen. Zo zien we een ProMotion–scherm met twee keer zo hoge ververssnelheid. Je iPhone heeft nog nooit zo soepel aangevoeld. Ook de camera is beter, dankzij de extra telelens. De iPhone 13 Pro moet volgens Apple 1159 euro kosten. Check de onderstaande vergelijker voor een betere prijs.

Wil je alle snufjes van de iPhone 13 Pro en ook nog eens een groter scherm? Dan kom je uit op de iPhone 13 Pro Max. Het scherm is maar liefst 6,7 inch groot. Dit is de duurste telefoon die Apple op het moment heeft. Grote kans dat je aan het wachten was totdat deze smartphone in prijs ging zakken. Twijfel niet langer: koop de iPhone 13 Pro Max nu! Volgens Apple moet deze telefoon 1259 euro kosten, maar wij hebben hem goedkoper gevonden:

