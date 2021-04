Gelekte afbeeldingen tonen een ge-3D-print model van de iPhone 13. De dummy heeft een zichtbaar kleinere notch dan de iPhone 12-serie. De luidspreker en de selfiecamera hebben een andere plek gekregen.

Lees verder na de advertentie.

‘iPhone 13 krijgt kleinere notch’

De Japanse leveringsketen-blog Macotacara deelde afbeeldingen van een ge-3D-print model van de iPhone 13. De dummy bevestigt opnieuw het gerucht dat de iPhone 13-serie een kleinere notch krijgt dan zijn voorgangers.

Volgens de bron wordt de notch een stuk smaller, maar wel iets dieper. De diepte van de inkeping gaat van 5,30 millimeter op de iPhone 12 Pro naar 5,35 millimeter op de iPhone 13. Dit verschil is echter zo klein dat het met het blote oog waarschijnlijk niet opvalt. De breedte gaat van 34,83 millimeter naar 26,80 millimeter.

Om de notch kleiner te maken, heeft Apple de luidspreker helemaal naar de bovenkant van de inkeping verplaatst. De selfiecamera is een stukje naar links geschoven, zodat er genoeg plek is voor de Face ID-sensoren – ondanks het kleinere oppervlak. Eerdere gelekte foto’s van de iPhone 13, die gedeeld werden door MacRumors, toonden al een kleinere notch.

Geruchten over iPhone met kleinere notch spelen al sinds de iPhone X

Sinds de komst van de iPhone X in 2017 spreekt men al over een iPhone met een kleinere notch. Deze bleef echter uit. De iPhone 13 lijkt nu de iPhone te worden die de klieinere scherminkeping eindelijk werkelijkheid maakt.

In 2022 doet Apple er volgens de geruchten nog een schepje bovenop. Dan krijgt de iPhone volgens de geruchten een gaatje in het scherm in plaats van een notch, zoals op de Samsung Galaxy S21.

Aankondiging in het najaar

De opvolger van de iPhone 12 wordt waarschijnlijk in september onthuld. Apple lijkt dit jaar wederom vier modellen uit te brengen. De geruchtenmolen rondom de iPhone 13 is al flink op gang gekomen. Het lijkt er bijvoorbeeld op dat alle toestellen een kwalitatief hoogstaand 120Hz-scherm krijgen en een always-on-display.

Meer nieuws over Apple: