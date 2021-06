‘iPhone 13-dummies laten het design van de nieuwe iPhones zien’

Er zijn dummies van de iPhone 13 opgedoken. Deze prototypes laten zien hoe de iPhones van 2021 eruit gaan zien. Grote veranderingen verwachten we niet, al is er wel iets met de camera’s aan de hand. Kijk je mee?

Dummies van iPhone 13 laten weinig veranderingen zien

Sonny Dickson, een insider in de telecomwereld, heeft foto’s van iPhone 13-dummies online gezet. Dummy-modellen worden bijvoorbeeld door makers van telefoonhoesjes gebruikt om op tijd met de productie van nieuwe accessores te beginnen. Zo kun je op meerdere websites al hoesjes voor de iPhone 13 bestellen, terwijl het toestel zelf nog niet eens is gepresenteerd.

De dummy-modellen van Dickson laten weinig veranderingen ten opzichte van de iPhone 12 zien. Het lijkt erop dat de iPhones van 2021 ongeveer hetzelfde design krijgen. Maak je dus klaar voor een hoekig design met rechtopstaande randen en een scherm dat ‘plat’ op de behuizing ligt.

Wel laten de dummies zien dat de iPhone 13-toestellen wat dikkere behuizingen krijgen dan hun voorgangers. Ook de ‘camera-eilanden’ op de achterkanten worden forser. Misschien komt dit door de toevoeging van sensor-shift.

Het gerucht gaat dat Apple deze functie, die nu alleen op de iPhone 12 Pro Max zit, naar alle iPhone 13’s gaat brengen. Sensor-shift houdt de sensor tijdens het fotograferen stabieler door ‘m te laten zweven. Je krijgt hierdoor minder schokkerige foto’s en video’s.

Verder zijn de achterste camera’s bij de iPhone 13 en 13 mini nu diagonaal geplaatst, in plaats van verticaal zoals op de iPhone 12 (mini). Bij de 13 Pro en 13 Pro Max lijkt weinig te veranderen, afgezien van de grotere camera-eilanden.

Bereid je voor op de nieuwe iPhone

Het net rondom de nieuwe iPhones begint zich te sluiten. Met nog een paar maanden tot de officiële presentatie te gaan, weten we al een hoop over de nieuwe toestellen. Onlangs kwam bijvoorbeeld de verwachte releasedatum van de iPhone 13 naar buiten.

Volgens analist Dan Ives worden de toestellen op 14 september gepresenteerd, waarna ze op 17 september in de pre-order gaan. Vervolgens zouden ze een week later, op 24 september, in de winkels liggen. We verwachten dit jaar wederom vier toestellen: iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max.

Bij iPhoned houden we alle nieuwtjes over de verwachte toestellen nauwlettend voor je in de gaten.