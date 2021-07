Na de introductie van MagSafe vorig jaar zou Apple verbeteringen doorvoeren voor de iPhone 13 en draadloos opladen. Daarmee lijkt de kans op ‘omgekeerd opladen’ ook weer terug in beeld te komen.

‘Apple verbetert iPhone 13 draadloos opladen’

Dat zegt Max Weinbach via een video van EverythingApplePro. Op basis van zijn bronnen zouden alle iPhone 13-modellen een grotere draadloze oplaadspoel krijgen. Daardoor is de oppervlakte waarmee de telefoon verbinding maakt met een draadloze lader groter.

Naast dat je hierdoor minder lang hoeft te zoeken naar de ideale manier om het toestel op een lader te leggen, zou dit ook de kracht van de MagSafe-magneet versterken. Een uitkomst voor MagSafe-autohouders, waarvan de iPhone 12 nu te makkelijk afvalt als je over een hobbel in de weg rijdt.

Toch omgekeerd opladen in iPhone 13?

Maar de grotere spoel maakt meer mogelijk dan een krachtigere variant van MagSafe. Hij zou ook gebruikt kunnen worden voor omgekeerd opladen. Deze functie zit al in een aantal Android-telefoons en zorgt ervoor dat accessoires op de achterkant van de telefoon gelegd kunnen worden. Zo kun je in theorie straks een doosje met AirPods op de achterkant van de iPhone 13 leggen om ze onderweg snel even op te kunnen laden.

De optie voor omgekeerd opladen dook vorig jaar al in talloze geruchten op over de iPhone 12, maar zou op het laatste moment geschrapt zijn. De bekende Apple-bron Mark Gurman zei eerder dit jaar nog dat het omgekeerd opladen voorlopig niet in een iPhone verwerkt zal worden, maar mogelijk wel in de 2022 iPad Pro.

Dit zou te maken hebben met de hoge snelheid waarop een accu leegloopt als je deze functie gebruikt. Omdat de iPad een veel grotere batterijcapaciteit heeft dan de iPhone, zou de functie op Apples tablet beter tot zijn recht komen.

