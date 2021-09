iPhone 13-design: de 4 veranderingen op een rijtje

Vorig jaar gaf Apple de iPhone 12 (Pro) een compleet nieuwe look, maar bij de iPhone 13 (Pro) zijn de designveranderingen minder in het oog springend. Toch zijn ze er wel, en in dit artikel lees je over de verschillen.

Lees verder na de advertentie.

iPhone 13 design

Net als bij de iPhone 12 (Pro) van vorig jaar heeft de iPhone 13 (Pro) een robuust design met vlakke zijkanten en een behuizing van aluminium. De schermformaten zijn gelijk gebleven en de achterkant van het toestel is opnieuw voorzien van een dubbele of drievoudige camera.

Maar naast de vele overeenkomsten zijn er ook verschillen. Dit veranderde Apple aan het iPhone 13-design. Lees je mee?

1. De notch is kleiner

Sinds de iPhone X uit 2017 hebben de high-end iPhones een kleine inkeping in het scherm. Dit is de notch, waarin onder meer de selfiecamera en techniek voor Face ID zit. Bij de iPhone 13 heeft Apple de inkeping voor het eerst kleiner gemaakt; Apple vertelde dat hij twintig procent smaller is dan de inkeping die in eerdere modellen werd gebruikt.

2. Grotere cameramodule

Het is een subtiel verschil, maar het camerasysteem op de rug van de iPhone 13 is groter dan bij de voorgaande modellen. De lenzen hebben een grotere beeldsensor, waardoor ze meer licht opnemen en minder ruisgevoelig zijn. Ook staan de lenzen bij de iPhone 13 en iPhone 13 mini iets verder uit elkaar om een betere beeldstabilisatie mogelijk te maken.

3. Zwaarder en dikker

De iPhone 13-modellen zijn qua ontwerp bijna identiek aan de iPhone 12-modellen, maar toch zijn er subtiele verschillen in gewicht en dikte.

iPhone 13 mini: 141 gram (voorheen 135 gram)

iPhone 13: 174 gram (voorheen 164 gram)

iPhone 13 Pro: 204 gram (voorheen 189 gram)

iPhone 13 Pro Max: 240 gram (voorheen 228 gram)

Ook de dikte is toegenomen. Bij alle iPhone 13-modellen is dat 7,65 millimeter. Bij de iPhone 12-serie was dat 7,4 millimeter. Een klein verschil, maar het kan er wel voor zorgen dat sommige iPhone 12-hoesjes niet passen op de iPhone 13-telefoons.

Dat ze iets zwaarder en dikker zijn, heeft waarschijnlijk vooral te maken met de grotere batterij die Apple in de iPhone 13 heeft geplaatst.

4. Nieuwe kleuren

Nieuwe kleuren zijn er natuurlijk ook. De iPhone 13 Pro (Max) is verkrijgbaar in een tint van Sierra Blue – een soort lichtblauw. Verder heb je nog steeds de keuze uit goud, grafiet en zilver. De oceaanblauwe tint verdwijnt helaas.

Bij de iPhone 12 mini en iPhone 12 zijn de kleuren uitbundiger: sterrenlicht (een soort wit), middernacht (zeg maar zwart), blauw, roze en rood. Nieuw is de roze kleur. Een uitvoering in het paars of groen is er niet meer.

Alles over de iPhone 13 (Pro)

Wil je naast het iPhone 13-design meer weten over de iPhones die Apple presenteerde? In de onderstaande artikelen lees je er alles over:

Lees ook: Dit is de iPhone 13 Pro (Max): de vernieuwingen op een rijtje

Lees ook: iPhone 13 officieel aangekondigd: nieuwe iPhone heeft kleinere notch