Wat wordt het design van de iPhone 13? Dit zijn de verwachtingen

Wat wordt het design van de iPhone 13? Die vraag houdt Apple-fans al tijden bezig en daarom is het tijd voor een korte vooruitblik. Dit weten we al over het ontwerp van de nieuwe iPhone.

Lees verder na de advertentie.

Verwachtingen: het iPhone 13 design in beeld

Een korte disclaimer vooraf: de iPhone 13 is nog niet officieel gepresenteerd. Daardoor weet alleen Apple momenteel honderd procent zeker hoe het toestel eruitziet. Het toestel is de afgelopen maanden echter al vaak voorbijgekomen in geruchten, gelekte foto’s en computeranimaties.

We kunnen daardoor een hele aardige inschatting van het iPhone 13-design maken. Dat doen we daarom ook in dit artikel. Dit zijn onze vijf verwachtingen.

1. Tussenjaar voor iPhone-design

Om maar direct met de deur in huis te vallen. Het lijkt erop dat 2021 een tussenjaar voor het design van de iPhone wordt. Met andere woorden: hele grote veranderingen verwachten we niet.

We denken dat de iPhone 13 ongeveer hetzelfde design als zijn voorganger heeft. Maak je dus klaar voor een industrieel ontwerp met een hoekige behuizing, rechtopstaande randen en een ‘plat’ scherm.

De voorkant bestaat grotendeels uit scherm met dunne randen rondom. Bovenaan het scherm zit de vertrouwde notch, waarover later meer. De achterkant van de iPhone 12 zien we waarschijnlijk terug bij zijn opvolger en ook het kenmerkende Apple-logo gaat nergens heen.

2. Nieuwe camera-indeling

Dat gezegd hebbende, de achterkant verandert wel een beetje. De cameralenzen zitten nu namelijk niet onder elkaar, maar schuin van elkaar. Aan het formaat van de module wordt waarschijnlijk niet gesleuteld. Alleen de indeling is anders.

Waarom Apple hiervoor kiest, is nog niet duidelijk. Een logische verklaring heeft te maken met augmented reality (AR). Door de iPhone 13-camera’s diagonaal te plaatsen, kan de kwaliteit van augmented reality-apps verbeterd worden.

Nu kan er namelijk ook diagonaal naar de positie van het toestel gekeken worden, in plaats van enkel verticaal. Hierdoor weten apps eerder je locatie en kun je digitale objecten sneller in de ‘echte’ wereld plaatsen.

Deze verwachte verbetering geldt trouwens alleen voor de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Alleen deze toestellen hebben een LiDAR-sensor achterop. De ‘gewone’ iPhone 13 en iPhone 13 mini schijnen achterop twee cameralenzen te hebben, maar geen speciale dieptescanner.

3. Minder bewogen plaatjes

Kijken we heel goed naar de camera van de iPhone 13, dan komen we nog een vernieuwing tegen. Het lijkt erop dat Apple sensor-shift dit jaar naar alle nieuwe iPhones brengt.

Deze sensor zorgt voor minder schokkerige foto’s door de camerasensor te stabiliseren. Momenteel heeft alleen de grootste (en duurste) Apple-telefoon sensor shift, de iPhone 12 Pro Max.

4. (Iets) kleinere notch

In 2017 schokte Apple de wereld door de voorste camera en Face ID-sensoren (gezichtsherkenning) van de iPhone X in een inkeping bovenaan het scherm te verstoppen. Vier jaar later is er maar weinig aan deze notch veranderd, tot ongenoegen van velen.

De iPhone 13 lijkt dit ‘probleem’ enigszins te verbeteren. Alle iPhone 13-dummytoestellen laten namelijk een iets kleinere uitsnede zien. Dat is fijn, want hierdoor krijg je meer ruimte boven in het beeld om informatie te weergeven.

5. Meer kleuren?

Tot slot een behoorlijk speculatief gerucht over het iPhone 13-design. Sommige bronnen claimen namelijk dat het instapmodel in allerlei frisse kleurtjes verschijnt. Dit zou helemaal niet vreemd zijn, want de iPhone 12 kun je bijvoorbeeld al in zes edities kopen: blauw, groen, rood, wit, paars en zwart.

Bovendien brengt Apple steeds vaker kleurrijke producten uit. De iPad Air van 2020 en iMac uit 2021 hebben ook allemaal zomerse jasjes om uit te kiezen. Welke kleuren de iPhone 13 krijgt, weten we echter nog niet.

Meer over de iPhone 13

Na het vreemde jaar 2020, wordt het in 2021 een stuk normaler. Tenminste, als het over Apple gaat. We verwachten de iPhone 13-presentatie namelijk ‘gewoon’ in september.

De komende weken gaan we natuurlijk flink vooruitblikken, maar we weten al een hoop over de nieuwe toestellen. Op onderstaande overzichtspagina praten we je van A tot Z bij. Liever kijken? Check dan de bijbehorende video.

Lees verder over de iPhone 13