Video: ‘Dit is het design van de iPhone 13 en iPhone 13 Pro’

Het design van de iPhone 13 ligt op straat. Met nog een paar maanden tot de onthulling te gaan weten we hierdoor hoe de nieuwe Apple-telefoons eruit komen te zien. Als de beelden kloppen gaat er weinig veranderen aan het ontwerp.

Lees verder na de advertentie.

Video laat design van iPhone 13 zien

De doorgaans betrouwbare website MacRumors heeft via een anonieme bron dummymodellen van de nieuwe iPhone gekregen. Dit soort showmodellen worden door accessoiremakers gebruikt om alvast hoesjes voor de nieuwe telefoons te produceren. MacRumors heeft dummies van alle verwachte nieuwe toestellen: iPhone 13, 13 mini, 13 Pro en 13 Pro Max.

Wie verlangt naar een nieuw iPhone-design komt van een koude kermis thuis. Het ontwerp van de nieuwe toestellen is vrijwel identiek aan de huidige modellen. Alleen de plaatsing van de camera’s bij de opvolgers van de iPhone 12 en iPhone 12 mini is anders. De lenzen zitten bij de iPhone 13 en 13 mini schuin van elkaar, in plaats van recht.

Camera op de schop

Ook opvallend is de toevoeging van sensor-shift op alle iPhone 13-modellen. Deze functie zorgt voor minder schokkerige foto’s door de camerasensor te stabiliseren. Momenteel heeft alleen de grootste en duurste Apple-telefoon, de iPhone 12 Pro Max, deze functie.

Lees ook: ‘Alle iPhone 13-modellen krijgen beeldstabilisatie in camera’

Verder laten de dummymodellen een iets kleinere notch zien. Volgens MacRumors wordt de scherminkeping kleiner omdat Apple de microfoon naar de rand boven het display heeft verhuisd. Het lijkt er niet op dat de notch ingrijpend smaller of dunner wordt.

Heb je momenteel een iPhone 12 Pro en wil je later dit jaar upgraden? Dan moet je ook een nieuwe beschermhoes kopen. Volgens MacRumors wordt de ‘cameraheuvel’ van de iPhone 13 Pro een stuk groter vergeleken bij de 12 Pro. Omdat de camera’s meer uitsteken zouden hoesjes niet meer passen.

Op naar september

We verwachten dat Apple de nieuwe iPhones in september onthult. Sommige bronnen beweren dat de belangrijkste Apple-presentatie van dit jaar op 14 september plaatsvindt. Vervolgens zouden de toestellen vanaf eind september in de winkels liggen. Waarschijnlijk krijgen we wel te maken met flinke levertijden – dat is immers ieder jaar zo.

Op iPhoned houden we alle nieuwtjes rond de iPhone 13 goed in de gaten. Wil je meer weten over een van de verwachte nieuwe telefoons? Lees dan verder op onderstaande overzichtspagina’s. Daar praten we je van A tot Z bij over alle geruchten, gelekte informatie en verwachtingen.

→ Lees verder over de iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro of iPhone 13 Pro Max