Apple registreert iPhone 13 maar liefst 7 keer in database: waarom?

Het is in kannen en kruiken. Apple heeft de iPhone 13 maar liefst 7 keer officieel aangemeld in een database. Maar, waarom? Zo zit het.

Apple registreert iPhone 13 in database

Dat ontdekte website Nashville Chatter Class. Apple heeft in totaal zeven modelnummers geregistreerd bij de Eurasian Economic Commission.

Bedrijven moeten hun nieuwe producten bij deze organisatie aanmelden om ze in de winkels van Euraziatische landen te mogen leggen. Dergelijke databases verklappen daarom regelmatig welke nieuwe spullen eraan komen.

Apple registreert in totaal zeven modelnummers bij de EEC. Betekent dit dat er ook zeven iPhone 13’s verschijnen? Nee, hoogstwaarschijnlijk niet. Één product kan namelijk meerdere modelnummers dragen.

Zo heeft de Amerikaanse iPhone 12 bijvoorbeeld een andere code dan de versie die hier in de winkels ligt. Bij de iPhone 13 is dit hoogstwaarschijnlijk ook het geval.

Wat wel opvallend is, is dat de iPhones uit de database draaien op iOS 14. Deze iPhone-softwareupdate kwam in 2020 uit en zijn opvolger, iOS 15, werd afgelopen week onthuld. Meestal draaien nieuwe iPhones ook op de nieuwste softwareversie, in dit geval dus iOS 15.

Het is gissen naar waarom dat dit keer niet zo is. Misschien heeft Apple de iPhone 13 op een aangepaste versie van iOS 14 laten draaien, om zo vooraf geen details over de iOS 15-update weg te geven.

4 iPhones in 2021

Met nog een paar maanden tot de officiële onthulling begint het net rondom de nieuwe iPhone zich te sluiten. Volgens geruchten brengt Apple directe opvolgers voor alle iPhone 12-telefoons uit. Dit betekent dat er eind dit jaar vier telefoons worden aangekondigd.

De twee instapmodellen zouden net zo groot worden als de huidige iPhone 12 en iPhone 12 mini: 6,1 en 5,4 inch. Ook de opvolgers van de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max schijnen niet te veranderen qua formaat.

Wat volgens geruchten wél anders wordt, zijn de schermen. Alle iPhone 13-telefoons zouden overstappen naar een ProMotion-display. Zo’n scherm ververst 120 keer per seconde van pixels, in plaats van de huidige 60 keer. ProMotion-schermen blinken daardoor uit in het tonen van animaties en ogen heel vloeiend.

