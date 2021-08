iPhone 13-camera: inzoomen op de belangrijkste verwachtingen

De lancering van de iPhone 13 staat voor de deur en dus is de vraag: wat doet Apple met de camera? In dit artikel zetten we onze belangrijkste verwachtingen op een rij.

Zo gaat Apple de camera van de iPhone 13 verbeteren

Nog maar een paar weekjes en dan kondigt Apple de iPhone 13 aan. De iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max krijgen waarschijnlijk allemaal een directe opvolger. We verwachten dit jaar geen ‘nieuw’ model.

Apple houdt de kaken zoals gebruikelijk stevig op elkaar. Gelukkig draait het geruchtencircuit overuren en dus kunnen we wel wat verwachtingen delen over de camera, of beter gezegd camera’s, van de iPhone 13. Hoe gaat Apple dit belangrijke onderdeel van de iPhone verbeteren?

iPhone 13 (mini)

De iPhone 12 en iPhone 12 mini hebben exact dezelfde camera’s. We gaan ervan uit dat dit ook voor hun opvolgers geldt. We denken niet dat Apple aan de set-up zal sleutelen. Dat betekent dat de instapmodellen over drie camera’s beschikken: twee op de achterkant en eentje op de voorkant. Dit verwachten we van de iPhone 13 (mini) camera:

Primaire camera van 12 megapixel

Ultragroothoeklens van 12 megapixel

Selfiecamera van 12 megapixel

Dat klinkt een beetje saai, maar Apple gaat vermoedelijk wel aan de camera’s sleutelen. Zo gaan er geruchten dat de iPhone 13 verbeterde beeldstabilisatie krijgt. Het sensor shift-systeem uit de iPhone 12 Pro Max zou naar alle nieuwe iPhones komen.

Daardoor zijn je foto’s minder snel bewogen en maak je betere kiekjes in het donker. Mogelijk beschikken de iPhone 13 en 13 mini ook over een betere groothoeklens, die meer licht binnenlaat. Het zou ons echter niet verbazen als deze functie is voorbehouden aan de Pro-modellen.

Een toffe feature is verder dat de iPhone 13 video’s in portretmodus zou kunnen schieten. Zo wordt het dus mogelijk om de achtergrond onscherp te maken. Dat kan bij foto’s al sinds de iPhone 7 Plus uit 2016.

Camera van de iPhone 13 Pro (Max)

De grootste iPhone van dit moment, de iPhone 12 Pro Max, heeft betere camera’s dan de gewone iPhone 12 Pro. We weten het niet zeker, maar veel analisten verwachten dat de Pro-modellen dit jaar over precies dezelfde lenzen beschikken.

Dat is geen gekke gedachte, aangezien de iPhone 11 Pro en de iPhone 11 Pro Max ook gelijk waren op cameragebied. We verwachten de volgende camera’s op de iPhone 13 Pro (Max):

Primaire camera van 12 megapixel

Ultragroothoeklens van 12 megapixel

Telelens van 12 megapixel

Selfiecamera van de 12 megapixel

Dat is dezelfde collectie camera’s als op de iPhone 12 Pro (Max). De primaire camera van de iPhone 13 Pro krijgt vermoedelijk wel een grotere sensor, identiek aan die van de iPhone 13 Pro Max.

Verder lijkt er niet zoveel te veranderen aan de hoofdcamera. De verbetering zit hem vooral in de ultragroothoeklens. Die laat op de Pro-modellen waarschijnlijk veel meer licht binnen. Ook zal deze camera voor het eerst over autofocus en beeldstabilisatie beschikken. Dat moet voor betere en scherpere foto’s zorgen.

Vorig jaar introduceerde Apple ProRAW, waarmee je foto’s mooier kunt bewerken. Misschien gebeurt dit jaar hetzelfde met video. ProRes moet het voor professionals mogelijk maken om films te schieten in hogere kwaliteit. Verder zou de portretmodus op de Pro-modellen beter werken, omdat Apple meer gebruik gaat maken van de LiDAR-scanner. Die kan afstanden inschatten en weet dus welk deel van de foto onscherp moet zijn.

Over een paar weken zien de nieuwe iPhones eindelijk het levenslicht. Bij iPhoned zitten we bovenop het nieuws over de aankomende paradepaardjes van Apple. In onderstaande video zie je onze belangrijkste verwachtingen voor de iPhone 13-serie.

Wil je het direct weten als de smartphones worden aangekondigd? Houd deze website dan in de gaten, schrijf je in voor onze nieuwsbrief en download de gratis iPhoned-app. Volg ons ook op Facebook en Instagram.