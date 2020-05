De geruchtenmolen over de iPhone van volgend jaar is begonnen. Een Apple-insider claimt namelijk dat de iPhone 13-camera in totaal uit vier lenzen gaat bestaan, waaronder twee 64 megapixel-camera’s.

Eerste iPhone 13-camera gerucht opgedoken

De iPhone 12 is nog niet eens aangekondigd, maar de geruchtenmolen over zijn opvolger is alvast op gang gekomen. Het anonieme Twitter-account Fudge, die in het verleden vaker juiste voorspellingen over onaangekondigde Apple-producten deed, neemt de aftrap. Volgens de insider gaat de cameramodule van de iPhone 13 uit vier lenzen bestaan:

64 megapixel-hoofdcamera

40 megapixel-telefotolens die het bokeh-effect kan toevoegen en inzoomt

64 megapixel-anamorflens voor het maken van breedbeeldvideo’s

40 megapixel-ultragroothoeklens voor het maken van extra wijde foto’s

Verder claimt Fudge dat Apple een LiDAR-sensor aan de iPhone 13-camera toevoegt. Deze dieptesensor is ook op de iPad Pro 2020 te vinden en maakt onder meer de Meten-app praktischer en zorgt voor betere portretfoto’s. Een LiDAR-sensor kan namelijk heel nauwkeurig afstanden meten.

De telefotolens gebruik je om een bokeh-effect aan portretfoto’s toe te voegen. Hierbij vervaagt de achtergrond terwijl het onderwerp van een foto, zoals een persoon, juist wordt scherpgesteld. Dit levert een contrasterend effect op.

Slag om de arm

De iPhone 13, als dat de naam van het toestel wordt, komt op zijn vroegst pas in 2021 uit. Alhoewel fabrikanten als Apple al maanden (en soms jaren) van tevoren bezig zijn met nieuwe producten, is het behoorlijk vroeg om nu al dergelijke geruchten te verspreiden.

Ook Fudge zelf weet dit. Op Twitter schrijft het account daarom dat we het gerucht over de iPhone 13-camera met “een flinke korrel zout” moeten nemen. Dat is geen onverstandig advies, want mogelijk wijzigt Apple haar plannen de komende maanden, als bovenstaande informatie überhaupt klopt. Dat moet immers nog maar blijken.

Tot nog toe bracht Apple bijvoorbeeld nooit een iPhone met zulke hoge cameraresoluties uit. De iPhone 11 heeft bijvoorbeeld ‘slechts’ twee 12 megapixel-lenzen op de achterkant. Die resolutie gaat ook op voor de iPhone 11 Pro en 11 Pro Max, al hebben deze telefoons wel een extra lens.

Dit verwachten we de komende periode van Apple

Het eerstvolgende Apple-evenement staat alweer voor de deur: WWDC. Deze ontwikkelaarsconferentie vindt 22 juni geheel online plaats. Tijdens WWDC 2020 presenteert Apple haar jaarlijkse software-updates, met als grote blikvanger iOS 14 voor de iPhone. De iPhone 12-serie, die dit jaar vermoedelijk uit drie modellen bestaat, wordt naar verwachting eind dit jaar onthuld tijdens de keynote.