iPhone 13 (Pro) camera: de 6 nieuwe functies op een rij

Fotograferen wordt met de iPhone 13 (Pro) beter en leuker. De cameralenzen zijn verbeterd en er zijn nieuwe camerafuncties. We bespreken de nieuwe features met je in dit artikel.

Camera-functies iPhone 13

Apple heeft zowel de camera van de iPhone 13 (mini) als iPhone 13 Pro (Max) een flinke upgrade gegeven. Net als in voorgaande jaren hebben de Pro-modellen de beste camerasystemen, maar veel nieuwe camerafuncties zijn ook beschikbaar voor de goedkopere iPhone 13 en 13 mini.

Eerst gaan we in op de drie nieuwe camerafuncties die naar alle iPhone 13-modellen komen. Verderop in het artikel lees je over de camerafeatures die exclusief voor de iPhone 13 Pro (Max) zijn.

1. Filmmodus

Maak je graag Portretfoto’s met je iPhone? Dit schitterende diepte-effect kun je nu ook loslaten op je video’s. Apple noemt de functie Filmmodus, waarmee je video-opnames met diepte-effect maakt van mensen, huisdieren en andere onderwerpen.

De functie Filmmodus focust zich op het onderwerp, terwijl de achtergrond vervaagt. Komt er iemand anders in beeld, dan zijn er automatische focuswisselingen. Waar de camera op moet focussen, kun je ook zelf bepalen door op het iPhone-scherm te tikken. Ideaal is dat de focus ook na het filmen kan worden aangepast. Dit doe je in de Foto’s-app, of via iMovie.

2. Slimme HDR 4

Maak je een foto, dan schiet je iPhone er met behulp van HDR meerdere achter elkaar, met verschillende belichtingsinstellingen. Deze foto’s worden vervolgens samengevoegd om je foto’s meer lichte en donkere details gegeven.

Bij de iPhone 13 is deze techniek (nu Slimme HDR 4 genoemd) slimmer geworden. De software herkent tot vier personen in een scène en verbetert de kleuren, het contrast en de belichting, waardoor iedereen er op z’n best uitziet.

3. Fotografische stijlen

Fotografische stijlen zijn filters die je foto’s op een slimme manier bewerken. Zo kun je bepaalde kleuren van een foto versterken of afzwakken, zonder de huidskleur te beïnvloeden. De Fotografische stijlen worden dus op delen van een foto toegepast, in plaats van het complete plaatje te beïnvloeden.

Er zijn vier fotografische stijlen: ‘Levendig’ (maakt de kleuren feller en kleurrijker), ‘Rijk contrast’ (de kleuren worden dieper en de schaduwen donkerder), ‘Warm’ (haalt goudkleurige tinten naar voren) en ‘Koel’ (haalt blauwe tinten naar voren).

Camerafuncties iPhone 13 Pro (Max)

Sommige camerafuncties zijn beperkt tot de iPhone 13 Pro-modellen. De drie features die we eerder noemen, zijn daar ook beschikbaar.

4. Macrofotografie

Het op zeer korte afstand fotograferen van iets als een dier, plant of voorwerp kan schitterende foto’s opleveren. De iPhone had daar moeite mee, maar de iPhone 13 Pro (Max) weet wel raad met macrofotografie. De verbeterde ultragroothoeklens stelt scherp op een afstand van slechts twee centimeter.

Macrovideo’s maken kan ook en de functionaliteit werkt verder met slowmotion en timelapse. De Pro-modellen hebben ook een verbeterde telelens waarmee je beter van dichterbij filmt en fotografeert.

5. Betere Nachtmodus

De iPhone 13 Pro kan nog beter overweg met weinig licht. De ultragroothoeklens heeft een veel groter diafragma, waardoor er meer licht op de sensor valt. Volgens Apple zorgt dit voor een 92 procent beter resultaat bij weinig licht.

Ook nieuw is dat de Nachtmodus ook beschikbaar is op de telelens, waardoor alle Pro-camera’s ermee overweg kunnen. Verder zijn nu ook portretten in de Nachtmodus mogelijk. Hiervoor maakt de iPhone gebruik van de LiDAR-scanner, die alleen aanwezig is in de Pro-modellen.

6. Filmen in ProRes

Met ProRes – dat later dit jaar via een iOS-update beschikbaar is – kunnen gebruikers filmen en bewerken in ProRes of Dolby Vision. Dit is een geavanceerd videoformaat, gericht op professionele video-editors.

Video’s in ProRes hebben een hogere kleurgetrouwheid en lagere compressie. Het is vergelijkbaar met het Apple ProRAW-bestandsformaat, maar dan dus voor video.

iPhone 13 (mini): cameraspecificaties

De iPhone 13 en iPhone 13 mini hebben een camerasysteem met twee lenzen. Dit zijn de specificaties:

Groothoek: diafragma ƒ/1.6

Ultragroothoek: diafragma ƒ/2.4

2x optische zoom

5x digitale zoom

Optische beeldstabilisatie met sensorverschuiving

Portretmodus

Nachtmodus

Slimme HDR 4

Fotografische stijlen

iPhone Pro (Max): cameraspecificaties

De iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max hebben een camerasysteem met twee lenzen. Dit zijn de specificaties:

Telelens: diafragma ƒ/2.8

Groothoek: diafragma ƒ/1.5

Ultragroothoek: diafragma ƒ/1.8

3x optische zoom

15x digitale zoom

Optische beeldstabilisatie met sensorverschuiving

Portretmodus

Nachtmodus

Slimme HDR 4

Fotografische stijlen

Apple ProRAW

Macro-fotografie

