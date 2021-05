Alle iPhone 13-toestellen worden voorzien van betere beeldstabilisatie, aldus DigiTimes. Het is al de tweede keer dat dit gerucht opduikt. Lees hier hoe Apple de verbeterde lens met sensorverschuiving in alle 2021-modellen wil verwerken.

‘iPhone 13-camera krijgt verbeterde beeldstabilisatie’

Alle iPhones die in 2021 verschijnen worden uitgerust met verbeterde beeldstabiliteit voor de camera met sensorverschuiving. Deze ontwikkeling belooft scherpere foto’s op te leveren, doordat sensor beweging van de camera tegengaat.

Het is niet de eerste keer dat dit gerucht in de media verschijnt. In januari meldde DigiTimes al dat iedere iPhone 13-camera wordt voorzien van sensor-shift beeldstabilisatie. Op basis van nieuwe info brengt dezelfde website opnieuw dit gerucht onder de aandacht.

Volgens het Taiwanese dagblad worden er in de tweede helft van 2021 meer Voice Coil Motors (VCM) voor iPhones gemaakt dan voor Android-toestellen. Dit onderdeel wordt doorgaans gebruikt voor het scherpstellen van de camera en wordt daarom in verband gebracht met de sensor-shift beeldstabilisatie. De groeiende vraag naar VCM is volgens DigiTimes dus een bevestiging dat Apple het aantal toestellen met beeldstabilisatie zal uitbreiden.

Op dit moment is de iPhone 12 Pro Max het enige toestel van Apple uitgevoerd met sensor-shift stabilisatie. De overige toestellen uit de iPhone 12-serie moesten het met een minder interessante cameraopstelling doen.

iPhone 13-camera: dit jaar meer ontwikkeling

Naast de bredere implementatie van beeldstabilisatie, wordt de gehele iPhone 13-camera ook van andere verbeteringen voorzien. Met name de iPhone 13 Pro gaat er flink op voorruit vergeleken met zijn voorganger de iPhone 12 Pro.

Renders van de iPhone 13 Pro tonen bijvoorbeeld dat het toestel een wat dikker en vooral veel groter camera-eiland krijgt. Deze grotere lenzen betekenen mogelijk dat Apple de camera’s flink onder handen gaat nemen.

