5 redenen om de iPhone 13 of iPhone 13 Pro te bestellen

Vanaf vandaag om 14:00 uur kun je ze bestellen: de fonkelnieuwe iPhone 13 (mini) en iPhone 13 Pro (mini). Er zijn genoeg redenen om de upgraden naar de nieuwste iPhones van 2021. We noemen er vijf.

iPhone 13 bestellen

De nieuwe iPhone-serie bestaat opnieuw uit vier modellen. Er zijn twee basismodellen: de iPhone 13 mini en iPhone 13. De meest geavanceerde toestellen zijn de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max. Qua design lijken ze veel op hun voorganger, maar Apple heeft ze voorzien van de nodige vernieuwingen.

1. Filmmodus

De camera van de iPhone 13 (Pro) heeft veel verbeteringen, maar de tofste vinden we de Filmmodus. Daarmee film je als het ware met de Portretmodus, waarbij de software kunstmatige onscherpte aan de achtergrond toevoegt.

Het resultaat is een fraai diepte-effect, wat er erg professioneel uitziet. Het scherpstellen doe je door op het iPhone-scherm te tikken. Komt er een ander persoon in beeld, dan zijn er automatische focuswisselingen. Waar de camera op focust, kun je achteraf aanpassen via de Foto’s-app. De Filmmodus is beschikbaar op alle vier iPhone 13-modellen.

2. Beste batterij ooit

Vind je het belangrijk dat de accu van je iPhone het lang uithoudt? Dan is dat een goede reden om de iPhone 13 te bestellen. Apple heeft de iPhone 13-serie een grotere batterij gegeven, waardoor de accuduur een boost krijgt.

De iPhone 13 mini en iPhone 13 Pro houden het op een dag gemiddeld 1,5 uur langer vol dan hun voorganger. Bij de iPhone 13 en iPhone 13 Pro Max is dat zelfs 2,5 uur. De 13 Pro Max bezit door zijn grote formaat de grootste batterij en heeft volgens Apple de beste batterijduur die een iPhone ooit heeft gehad.

3. Beter scherm

Bij de iPhone 13 en iPhone 13 mini verandert Apple weinig aan het oled-scherm. Toch is er een interessante verbetering: de piekhelderheid is nu 800 nits. Daarmee kan de iPhone 28 procent feller worden dan de iPhone 12 met 600 nits. Dit is fijn als er veel licht aanwezig is, bijvoorbeeld als je in de volle zon staat.

Bij de Pro-modellen gaat het scherm er al helemaal op vooruit. De iPhone 13 Pro heeft een ProMotion-scherm, wat betekent dat het scherm 120 keer per seconde ververst, in plaats van 60. Hierdoor reageert het scherm vlugger op je aanrakingen en voelt de iPhone sneller aan. Dat merk je als je gaat scrollen of bijvoorbeeld een game speelt.

4. Roze iPhone

Als je altijd al een roze iPhone wilde hebben, is dit je kans. De iPhone 13 (mini) is verkrijgbaar in een gloednieuwe roze uitvoering. Daarnaast heb je de keuze uit de kleuren sterrenlicht (een soort wit), middernacht, blauw en rood.

Een roze iPhone 13 (Pro) is er niet; bij de Pro-modellen zijn de tinten chiquer. Nieuw is de kleur Sierra Blue, een mooie lichtblauwe kleur. Verder kun je kiezen uit de kleuren zilver, grafiet en goud.

5. Meer opslag

Goed nieuws als je altijd krap in je gigabytes zit: Apple heeft de opslag verdubbeld. Daardoor begint de opslag van de iPhone 13 en iPhone 13 mini bij 128GB. Zo heb je zonder dat je er extra geld voor moet uitgeven, meer opslagruimte tot je beschikking.

Bij de Pro-modellen kun je de iPhone configureren met meer opslag dan ooit: 1TB. Handig als je je toestel als een externe ssd wil gebruiken, of veel fotografeert of filmt met je iPhone.

