iPhone 13: batterijcapaciteit is bekend (en groter dan ooit)

Dat de nieuwste iPhones uitblinken in de batterijduur, dat wisten we al. Nu is het het ook bekend wat de batterijcapaciteit van de nieuwe iPhone 13-modellen zijn.

iPhone 13 batterijcapaciteit

Een van de speerpunten van de iPhone 13-serie is de verbeterde batterijduur. De iPhone 13 mini en iPhone 13 Pro gaan op een acculading 1,5 uur langer mee dan hun voorganger, meldde Apple tijdens de onthulling. Bij de iPhone 13 en iPhone 13 Pro Max is dat zelfs tweeënhalf uur.

Wat de exacte batterijcapaciteit was, maakte de tech-gigant niet bekend. Gelukkig maken veel YouTubers er een hobby van om de nieuwste modellen te demonteren, waardoor we weten wat de batterijcapaciteit is:

iPhone 13 Pro Max: 4.352 mAh

iPhone 13 Pro: 3.095 mAh

iPhone 13: 3.227 mAh

iPhone 13 mini: 2.406 mAh

Met een batterijcapaciteit van 4.352 mAh heeft de iPhone 13 Pro Max veruit de grootste batterij die ooit in een iPhone gezeten heeft. De iPhone 12 Pro Max staat met een capaciteit van 3687 mAh op plek twee; de iPhone 11 Pro Max completeert de topdrie met 3500 mAh.

Ook het basismodel gaat er flink op vooruit. Met een capaciteit van 3.227 mAh is de batterij van de iPhone 13 veel groter dan die van de iPhone 12, die een accu met een capaciteit van 2815 mAh had.

Batterijduur iPhone 13

Bij de Pro-modellen gaat de batterijduur er het meest op vooruit. Hoelang de batterijduur van een iPhone is, hangt namelijk ook af van het schermtype. En de iPhone 13 Pro (Max) heeft ProMotion-scherm gekregen dat energiezuiniger is.

En zo kan het zijn dat de batterij van de iPhone 13 Pro iets kleiner is dan de iPhone 13, maar dat de batterijduur toch beter is. Op de website meldt Apple hoelang je per model ongeveer video kunt afspelen. Dit geeft een goed beeld van wat je van de batterij mag verwachten:

iPhone 13 Pro Max: 28 uur video afspelen.

iPhone 13 Pro: 22 uur video afspelen.

iPhone 13: 19 uur video afspelen.

iPhone 13 mini: 17 uur video afspelen.

Dit maandthema wordt gesponsord door Vodafone. Vodafone heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die we publiceren.