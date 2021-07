‘iPhone 13 krijgt Apple Watch-achtig always on-display’

Het always on-scherm zou één van de belangrijkste onderscheidende functies van de iPhone 13 zijn.

Lees verder na de advertentie.

‘iPhone 13 always on-scherm lijkt op Apple Watch’

We hebben er al vaker over geschreven, maar het lijkt er nu toch echt van te komen: volgens de doorgaans goed geïnformeerde Apple-bron Mark Gurman krijgt de iPhone 13 een always on-scherm.

Apple zou hiervoor dezelfde techniek als de Apple Watch gebruiken, die sinds de Apple Watch Series 5 ook een display heeft dat altijd aanstaat. Om energie te besparen schakelt het scherm bij inactiviteit over op een besparingsmodus, die zichzelf nog maar eens per minuut ververst. Op die manier kun je toch blijven zien hoe laat het is en complicaties inzien.

De iPhone zou op een soortgelijke manier een vergrendelscherm kunnen krijgen waar permanent info op zichtbaar is. Denk aan een icoontje met de weersverwachting, een klok en andere widgets die je er handmatig op kunt plaatsen.

Naast dit nieuwe schermtype zou Apple volgens Gurman ook een hogere ververssnelheid van 120Hz toevoegen. Hij benoemt hier niet bij of dit enkel voor de iPhone 13 Pro is, of voor alle vier de iPhone-modellen die dit najaar verschijnen. “Verwacht daarnaast een snellere A15-chip, kleinere notch en upgrades op het gebied van video”, aldus Gurman.

Meer over de iPhone 13

Over al deze dingen hebben we de afgelopen maanden al vaker gehoord, wat het aannemelijk maakt nu Mark Gurman dit nieuws op basis van zijn eigen bronnen bevestigd kreeg. Lang hoeven we er niet meer op te wachten: alles lijkt er op dat Apple de nieuwe iPhones gewoon weer in september presenteert. In onderstaande video nemen we de belangrijkste geruchten met je door.