iPhone 13: 6 redenen om uit te kijken naar een always on-scherm

Een scherm dat nooit echt uit gaat lijkt één van de grote iPhone 13-vernieuwingen te worden. Maar wat heb je er nu echt aan? Wij zetten zes redenen op een rij om enthousiast te worden hierover.

Lees verder na de advertentie.

iPhone 13 always on-scherm: de voordelen op een rij

We komen steeds meer te weten over de 2021 iPhone: de iPhone 13 (of iPhone 12S). Het toestel zou als eerste iPhone een scherm krijgen dat altijd aanstaat, zoals we dat ook kennen van de Apple Watch Series 5 en nieuwer. Om deze zes redenen zijn wij er alvast enthousiast over.

1. Klok en accupercentage in beeld

De voornaamste functie van een iPhone 13 met always on-scherm zal het tonen van de klok en het accupercentage zijn. In plaats van een zwart scherm kun je zo altijd zien hoe laat het is, zonder je iPhone op te pakken of aan te raken.

Handig als je het toestel naast je op tafel legt of in een oplaadstandaard hebt staan. Als we kijken naar Android-telefoons is dit ook de voornaamste manier waarop dit scherm wordt ingezet.

2. Altijd zicht op meldingen

Een ander voordeel van een always on-scherm is dat je kunt zien of er meldingen van apps zijn binnengekomen. In verband met privacy zul je deze ongetwijfeld kunnen afschermen, zodat je de inhoud ervan past kunt lezen als de iPhone daadwerkelijk ontgrendeld is. Een manier waarop dit getoond kan worden, is bijvoorbeeld een app-icoontje dat in beeld verschijnt van de app die een notificatie verstuurt.

3. Slimme interactieve meldingen

Verschillende Android-fabrikanten hebben al wat slimme dingen gedaan met dit scherm dat nooit echt uitstaat. Zo bedacht Motorola interactieve meldingen. Deze verschijnen op je always on-scherm en kun je activeren door je vinger er even op te drukken. Zodra dit gebeurt, wordt het always on-scherm omgezet in je normale display en kun je de melding meteen in de app zien en erop reageren. Ideaal voor berichten-apps als WhatsApp, Telegram of Signal.

4. Nieuwe always on widgets

Met iOS 14 introduceerde Apple widgets voor op je homescreen: miniversies van apps die je zo een permanente plek kunt geven. We hopen dat Apple ook een manier gaat vinden om deze widgets uit te breiden en beschikbaar te maken op dit nieuwe scherm. Zo denken wij meteen aan een Activiteits-widget, waarmee in een oogopslag je drie gekleurde ringen kunt zien die je nog vol moet maken.

Ook mail-apps kunnen op een slimme en minimalistische manier laten zien hoeveel ongelezen mails je hebt. Of taken-apps die met een klein icoontje tonen welke taken er vandaag nog afgerond moeten worden.

5. Beter voor je accuduur?

Een iPhone 13 waarbij het scherm altijd aanstaat: dat heeft natuurlijk invloed op de accuduur. Maar het hoeft onderaan de streep niet slecht uit te pakken voor de totale levensduur van je iPhone-batterij. Tel maar eens op hoe vaak je per dag je iPhone oppakt of aantikt om te kijken of je nog gemiste meldingen hebt, of om te kijken hoe laat het is.

Iedere keer als je dit doet moet het scherm geactiveerd worden, terwijl een always on-scherm in zijn gedimde toestand veel minder stroom verbruikt. Het zal ons niet verbazen dat je hierdoor met minder activeringen van je toestel de dag afsluit met een hoger accupercentage dan je gewend bent.

6. Het ongemak van Face ID verbloemen

Face ID is heel handig en veilig, maar kan soms best vervelend zijn als je iPhone net buiten bereik ligt. Er krampachtig overheen hangen met je gezicht om snel een notificatie te lezen is niet ideaal. Met een scherm dat altijd aanstaat kun je een deel van deze ontgrendelmomenten verkleinen, waardoor ook het ongemak dat Face ID soms veroorzaakt minder vaak voorkomt .

Alles over de iPhone 13 lees je op iPhoned

Wil je meer weten over de iPhone 13, of op de hoogte blijven van alle geruchten rondom de 2021 iPhones? Houd dan iPhoned in de gaten. Dat kan via de website, onze gratis iPhoned-app of door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Check hieronder alvast ons overzicht met de 8 belangrijkste geruchten.

Lees ook: iPhone 13: de 8 belangrijkste geruchten op een rij over de 2021 iPhone