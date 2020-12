Twee van de vier iPhone 13-modellen krijgen een oled-scherm met energiezuinig always on-display, aldus de Koreaanse website The Elec. Deze technologie zorgt er mogelijk voor dat de nieuwe Apple-telefoons een vloeiender display krijgen.

‘iPhone 13 krijgt energiezuinig always on-display’

The Elec meldt dat de toestellen uit de iPhone 13-familie wederom zijn voorzien van een oled-scherm, maar voor de Pro-versies heeft Apple ook nog iets extra’s in petto. Bronnen van The Elec meldden dat de schermen van deze Pro-schermen een stuk technisch geavanceerder en energiezuiniger zijn dankzij het gebruik van LTPO-technologie.

De LTPO-technologie maakt een always on-display (AOD) mogelijk, zonder al teveel negatief effect op de accuduur. Met deze functie toont het toestel ook in standby-modus de tijd, binnengekomen notificaties en het accupercentage. Een gedeelte van het scherm staat altijd aan, waardoor je deze informatie direct kunt zien. De Apple Watch heeft al langer een always on-display.

Wat is LTPO precies?

De afkorting LTPO staat voor low-temperature polycristalline oxide. De techniek zorgt voor de aansturing van individuele pixels in het scherm. Dit is een stuk energiezuiniger dan de huidige iPhone-schermtechniek, waardoor een scherm met een 120Hz-verversingssnelheid mogelijk wordt. Met deze hogere verversingsgraad verlopen de animaties en bewegingen op je scherm soepeler. Ter referentie, de iPhone 12 heeft een 60Hz-scherm.

‘iPhone 13-lancering weer gewoon in september’

Volgens de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo bereidt Apple zich nu al voor op de productie van de iPhone 13. Het bedrijf zal de volgende iPhones gewoon weer in september uitbrengen, zo stelt de analist. Alle modellen worden in diezelfde maand uitgebracht.

Hoewel september 2021 nog ver weg is, zijn de eerste geruchten over de iPhone 13 al binnen. Naast een mogelijk LTPO-scherm verwachten lekkers ook de integratie van een vingerafdrukscanner onder het scherm. Met regelmaat duiken er nieuwe geruchten op. Blijf op de hoogte over alle ontwikkelingen via onze nieuwsbrief en gratis iPhoned-app.

