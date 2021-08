‘iPhone 13 krijgt grotere accu en sneller 5G-internet’

De iPhone 13-serie krijgt volgens een nieuw gerucht grotere batterijen en sneller 5G-internet. Ook blijven de prijzen nagenoeg gelijk aan de prijzen van de iPhone 12-serie.

Gerucht: iPhone 13 gaat langer mee vanwege grotere accu

De iPhone 13 krijgt een grotere accu dan de iPhone 12. Dat meldt Trendforce, een bron die in het verleden al heel wal geruchten bij het juiste eind had. Apple maakt de batterijen groter dankzij een aanpassing aan het interne ontwerp. Hierdoor blijft er meer ruimte over voor een grotere accu.

Naast een grotere accu krijgt de iPhone 13 een gloednieuwe A15-chip met een 5 nanometer-structuur. Deze is sneller én energiezuiniger dan zijn voorganger, de A14 Bionic. Door middel van een grotere accu en minder stroomverbruik compenseert Apple voor een nieuw 120 Herz-scherm op de Pro-modellen. Dit type scherm heeft juist meer energie nodig om te werken.

Sneller 5G-internet

Apples volgende iPhone krijgt volgens Trendforce in meer landen ondersteuning voor ‘millimeter wave’ 5G. Voorheen hadden alleen Amerikaanse gebruikers hier profijt van. MmWave 5G bevindt zich op een golfspectrum dat nagenoeg ongebruikt is door andere technologie. Hierdoor werkt het veel sneller.

Of dit snelle 5G-internet ook op de Nederlandse iPhone 13 beschikbaar wordt, is onbekend. Vlak na de release van de smartphone hebben we er in Nederland hoe dan ook niets aan – pas in 2022 worden de hoge frequenties geveild die nodig zijn voor mmWave 5G. Alleen dan wordt 5G het ultrasnelle internet waar we allemaal op wachten.

Vergelijkbare prijzen

Ondanks de vele verwachte nieuwe functies blijft de prijs van de iPhone 13 naar verluidt nagenoeg gelijk aan de prijs van de iPhone 12. Dit komt voornamelijk omdat het ontwerp van de iPhone 13 ook ongeveer hetzelfde zal blijven. Hierdoor hoeft Apple geen miljoenen uit te geven aan nieuwe productieprocessen.

De iPhone 13 krijgt naar verwachting grote camera-updates, met onder andere portretmodus voor video’s. Ook krijgt de nieuwe smartphone van Apple naar verluidt een kleinere notch en een always-on-display.

