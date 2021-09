A15-chip van iPhone 13 Pro is krachtiger dan die van iPhone 13 (mini)

Van de iPhone 13 mini tot de iPhone 13 Pro Max: allemaal worden ze aangedreven door de A15 Bionic-chip. Maar de A15 van de iPhone 13 Pro is niet hetzelfde als die van de iPhone 13.

A15 Bionic-chip krachtiger bij iPhone 13 Pro

In de afgelopen jaren waren de processors van de reguliere iPhones identiek aan die van de Pro-modellen. Dit jaar is dat anders. De gpu (de grafische processor) van de A15-chip die in de iPhone 13 Pro-modellen zit, is krachtiger dan die van de reguliere iPhone 13-modellen.

De gpu van de reguliere iPhone 13 en iPhone 13 mini heeft net als bij de A14 Bionic-chip van vorig jaar vier kernen. Volgens Apple leveren ze 30 procent betere prestaties dan concurrerende smartphones. De A15 Bionic-chip van de iPhone 13 Pro en iPhone 13 Pro Max heeft er een extra core bij. De vijf kernen zouden goed zijn voor 50 procent betere prestaties dan bij de concurrentie.

Meer gpu-kernen

De extra grafische kracht komt bijvoorbeeld van pas bij het monteren van video’s, het spelen van veeleisende games en de nieuwe camerafuncties. Dat de Pro-modellen meer gpu-kernen hebben, heeft te maken met de toevoeging van ProRes-ondersteuning. Dit vraagt extra van de grafische processor. Bij de goedkopere iPhone 13-modellen is het filmen in ProRes niet mogelijk.

Dat de reguliere iPhone 13-modellen het met een gpu-kern minder moeten doen, kan overigens ook te maken hebben met ‘chipbinning‘. Bij chips die op nanometerniveau worden gemaakt, is de kans groot dat er bij de productie wat foutjes sluipen. Zo doet één core het bijvoorbeeld niet. In plaats van die chips weg te gooien, worden de chips dan voor goedkopere modellen gebruikt.

A15 Bionic-chip

De cpu van de A15 is wel bij alle iPhone 13-modellen hetzelfde. De processor heeft – net als bij de A14 Bionic – twee high-performance-cores en vier high-efficiency cores. Wel kan de verbeterde Neural Engine liefst 15,8 biljoen bewerkingen per seconde uitvoeren; de A14 deed het met 11 biljoen. Ook is er een verbeterde beeldsignaalprocessor.

Wil je meer weten over de iPhone 13-serie die Apple presenteerde? In de onderstaande artikelen lees je er alles over. Of check de handige Apple september 2021-event round-up voor een samenvatting van alle aankondigingen.

