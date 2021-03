Gerucht: iPhone 13 krijgt model met 1 terabyte opslag

Een nieuw gerucht benoemt wederom dat de iPhone 13 een model krijgt met 1 terabyte aan intern geheugen. Het zou de eerste iPhone ooit zijn die zoveel opslag zou krijgen.

‘iPhone 13 krijgt 1 terabyte opslag’

Het gerucht over de iPhone 13 met 1 terabyte dook al op in januari, maar is nu bevestigd door analistenbureau Wedbush (via 9to5Mac). Zij zeggen op basis van ‘checks bij Apple-leveranciers’ dat Apple zich voorbereidt om de hoeveelheid interne opslag van de iPhone flink te vergroten.

De iPhone 12 kan maximaal 512GB aan intern geheugen krijgen, wat het maximum is omdat je dit geheugen niet kunt uitbreiden met een geheugenkaartje. Ondertussen bieden concurrenten al jaren meer opslagopties aan. Zo had de Galaxy S10 van Samsung twee jaar geleden al de optie om 1 terabyte in te bouwen.

Als er inderdaad een 1 terabyte-optie bijkomt, dan kan dit ook goed nieuws zijn voor consumenten die wat minder opslag nodig hebben. Het kan namelijk goed dat Apple tegelijkertijd de hoeveelheid opslag van de andere opties ook verhoogt.

Meestal biedt het bedrijf maar drie opslag-opties aan, zoals nu bij de iPhone 12 Pro. Als daar een 1 terabyte-optie bijkomt, zou de 128GB-variant kunnen verdwijnen. Het instapmodel heeft in dat geval 256GB aan geheugen.

Heb je 1 terabyte geheugen wel nodig?

Vooralsnog heeft enkel de iPad Pro deze optie. De extra opslag zou goed van pas kunnen komen voor mensen die hun iPhone gebruiken om te filmen. Nu de kwaliteit van de iPhone-camera ieder jaar beter wordt, nemen deze grote videobestanden ook steeds meer ruimte in beslag.

Hoewel we de iPhone 13 pas in september verwachten, is er de afgelopen weken al veel over uitgelekt. Naast het extra interne geheugen zou het toestel een 120Hz-scherm krijgen en een ‘always on-display’.

