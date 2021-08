iPhone 13, of iPhone 12S: hoe gaat de iPhone van 2021 heten?

Dat Apple in september een nieuwe iPhone aankondigt is duidelijk, maar hoe gaat ‘ie heten? In de wandelgangen komen zowel iPhone 13 als iPhone 12S voorbij, dus laten we de kanshebbers tegenover elkaar zetten.

De grote vraag: iPhone 13, of iPhone 12S?

Na de iPhone 11 (uit 2019) verscheen de iPhone 12 (2020), dus dit najaar komt de iPhone 13 uit. Toch? Alhoewel dit logisch klinkt, is het allesbehalve zeker dat het nieuwe toestel daadwerkelijk zo gaat heten.

Meerdere bronnen claimen namelijk dat Apple vanwege allerlei redenen liever afziet van dit nummer. In plaats daarvan zou het nieuwe toestel een andere naam krijgen, zoals iPhone 12S. Nu kunnen wij natuurlijk niet in de toekomst kijken, maar speculeren over de voor- en nadelen van beide namen kan nooit kwaad. Lees je mee?

1. Ongeluksgetal

Te beginnen met een inkopper: 13 is een ongeluksgetal. Sommige wolkenkrabbers hebben geen 13e verdieping, mensen zijn extra voorzichtig op vrijdag de 13e en mensen met triskaidekafobie zijn allang afgehaakt bij het lezen van dit artikel. Zij staan namelijk doodsangsten uit wanneer ze deze cijfers onder ogen komen.

Het moge duidelijk zijn: 13 is misschien niet het eerste cijfer waar een merk zich wil aan verbinden. Dit geldt nog eens extra zwaar voor een partij als Apple, dat een ontzettend braaf imago heeft.

2. 13 overslaan is normaal

Daarover gesproken: techbedrijven slaan wel vaker een ‘minder’ cijfer over. Kijk bijvoorbeeld naar het Chinese OnePlus, dat heel bewust nooit een OnePlus 4-telefoon uitbracht. In plaats daarvan werd de OnePlus 3 opgevolgd door de OnePlus 5. Waarom? Omdat 4 een ongeluksgetal is in thuismarkt China, net als 13 hier.

3. Tussenjaar voor de iPhone

Apple maakt nooit grote sprongen als het op iOS-versies uitkomt. Vorig jaar verscheen iOS 14, gevolgd door versie 14.1, 14.2, 14.3 en binnenkort kunnen we iOS 14.8 downloaden. Nadat al deze tussenstappen zijn genomen, rolt iOS 15 uit. Dat gebeurt waarschijnlijk later dit jaar.

Het moraal van dit voorbeeld: pas wanneer de veranderingen dermate groot zijn, brengt Apple een nieuwe versie uit. In het verleden deed het bedrijf dit ook met smartphones. De iPhone X (2017) werd niet direct opgevolgd door de iPhone 11. Tussendoor kwam de iPhone XS (Max), omdat Apple de overstap naar 11 niet kon verantwoorden.

Misschien doet het bedrijf dit jaar hetzelfde. Alle geruchten wijzen er immers op dat de iPhone 13 vooral een fijne verbetering wordt ten opzichte van de iPhone 12, maar geen grote veranderingen doorvoert.

Waarom het wél iPhone 13 wordt

Tijd om advocaat van de duivel te spelen. Zijn er dan helemaal geen redenen te bedenken waarom het wel ‘gewoon’ iPhone 13 wordt? Uiteraard wel!

De meest voor de hand liggende is dat Apple vaker producten met deze cijfers heeft uitgebracht. Kijk maar naar iOS 13 en iPadOS 13, de iPhone- en iPad-softwareversies die in 2019 uitkwamen. Apple sloeg het ongeluksgetal toen ook niet over, ook niet in de bijgelovige Westerse markt.

Hier valt dan weer wel een kanttekening bij te plaatsen. Software is anders dan hardware. Een telefoon voelt veel persoonlijker aan dan de software die erop staat. Je weet immers dat het besturingssysteem doorlopend verandert. Wie een nieuwe iPhone koopt, kan er vanuit gaan dat haar/zijn toestel minstens vijf versie-updates meepakt.

Een telefoon doet dit natuurlijk niet: die heeft na jaren gebruik nog steeds dezelfde naam als toen je het toestel uit de verpakking haalde.

Wil jij de iPhone van 2021 winnen?

Over een maand komt er een einde aan alle onzekerheid. Volgens geruchten onthult Apple de opvolger van de iPhone 12 begin of halverwege september. Of het toestel nu iPhone 13, 12S of een andere naam krijgt: wij gaan ‘m testen en geven waarschijnlijk ook een exemplaar weg aan één van onze lezers. Houd iPhoned de komende weken daarom in de gaten!

