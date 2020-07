Het is helemaal niet erg als Apple de iPhone 12 zonder oplader levert. Als Apple deze verandering maar goed aanpakt.

iPhone 12 zonder oplader hoeft niet erg te zijn

Het begint erop te lijken dat het doosje van de iPhone 12 een stuk leger wordt dan voorheen. Inmiddels zeggen meerdere geruchten hetzelfde: de nieuwste iPhone wordt zonder adapter en oordopjes in de doos geleverd.

Dit (onbevestigde) nieuws kon op een flinke dosis ophef rekenen, wat natuurlijk niet zo gek is: mag je voor een smartphone van meer dan 800 euro geen oplader meer verwachten? ‘Dat is hetzelfde als een auto zonder wielen kopen,’ zo mailde een iPhoned-lezer.

Een terechte opmerking, waar ik het mee eens zou zijn als Apple dit onhandig aanpakt. Er is namelijk best een situatie te bedenken waarin een iPhone zonder oplader in de doos een goede stap is voor Apple om milieuvriendelijker te worden, zonder dat jij hier als consument last van hebt.

Als ik naar mijn directe omgeving kijk, zijn er heel wat iPhone-eigenaren die om de twee jaar een nieuw toestel kopen terwijl de adapter nog prima jaren meegaat. Bij velen zit deze oplader daardoor nog onaangeraakt in de doos. Best zonde, aangezien dit overbodige stukje techniek wel geproduceerd is en uiteindelijk ergens op een vuilnisbelt eindigt.

Dat neemt niet weg dat er jaarlijks mensen zijn die hun eerste smartphone kopen, van Android naar iOS overstappen of om een andere reden een nieuwe adapter kunnen gebruiken. Daarom is het ook zo belangrijk dat Apple dit goed aanpakt als de iPhone 12 onthuld wordt. Stel je een volgende situatie voor, waarin ik geen enkele moeite zou hebben om geen adapter in de doos van de nieuwe iPhone tegen te komen.

Zo kan Apple het slim aanpakken

Bij de onthulling van de iPhone 12 laat Apple zien hoeveel elektronisch afval opladers jaarlijks veroorzaken. Als een bedrijf dat zich inzet voor een beter milieu, is het dus niet gek dat Tim Cook en co hier iets aan willen doen.

Vervolgens verschijnt een nieuwe dia in beeld waarop duidelijk te zien is dat Apple de verkoopprijs van een Apple-adapter van de prijs van de iPhone 12 afhaalt. Tot slot laat Apple een nieuwe stap in het aankoopproces van de iPhone in de Apple Store zien: na het kiezen van de kleur en de hoeveelheid opslag kun je met een druk op de knop ervoor kiezen om een adapter ter waarde van 20 euro toe te voegen aan je bestelling.

Hoe gaat Apple ons dit uitleggen?

In bovenstaande situatie verandert er niks voor de klanten die een oplader nodig hebben. Zij krijgen deze gewoon samen met de iPhone geleverd. Ondertussen levert het enkel voordelen op voor de mensen die niet op een extra oplader zitten te wachten. Zij krijgen de nieuwe iPhone voor een iets lagere prijs en geen onnodige oplader die toch in de doos blijft zitten.

Apple hoeft enkel te kijken naar de manier waarop het bedrijf de monitorstandaard van het Pro Display XDR presenteerde in 2019 om te zien hoe het vooral niet moet. Het bedrijf kon toen ook op heel wat ophef rekende toen het peperdure scherm zonder standaard geleverd werd en je deze er voor duizend euro los bij moest kopen. Wat dat betreft is het maar de vraag of Apple ook dit jaar weer gewoon doet waar het zin in heeft.