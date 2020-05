‘iPhone 12 wordt mogelijk zonder gratis EarPods geleverd’

Apple zou vanaf de iPhone 12 stoppen met het gratis meeleveren van een setje bedraadde oordopjes. Hiermee hoopt het bedrijf de vraag naar AirPods nog verder omhoog te schroeven.



iPhone 12 zonder EarPods geleverd?

Het gerucht is afkomstig van Ming-Chi Kuo, een van de bekendste en meest betrouwbare Apple-analisten. Hij stelt in een bericht (in handen van Macrumors) dat de iPhone 12 mogelijk zonder EarPods geleverd wordt: de oortelefoons met draad die je rechtstreeks op de Lightningpoort aansluit.

Dat zou een opmerkelijke beslissing zijn, omdat Apple al sinds de allereerste iPhone een gratis setje oordopjes met het toestel verpakt. Daarmee kunnen gebruikers direct beginnen met muziek luisteren zonder eerst een Lightning-adapter of draadloze koptelefoon aan te schaffen.

Omdat Kuo het in zijn gerucht enkel over de iPhone 12 heeft, is het nog onduidelijk of dit enkel voor het goedkopere model geldt, of ook de duurdere iPhone 12 Pro en Pro Max het zonder oordopjes moeten doen.

Nog meer interesse in AirPods?

Dat Apple hiervoor kiest lijkt vooral een economische reden te hebben. Door geen gratis oortelefoontjes meer uit te delen zou het bedrijf volgens Kuo hopen dat meer mensen AirPods bestellen.

Om het leed wat te verzachten (en ongetwijfeld om de ophef te verminderen) zou Apple dit najaar een speciale promotie-actie lanceren, waarmee mensen die een iPhone 12 kopen mogelijk korting krijgen op de draadloze oordopjes. Hoe hoog deze korting wordt is nog niet duidelijk.

Naar verwachting zal Apple de iPhone 12-serie in september onthullen. Voor het eerst presenteert het bedrijf vier nieuwe iPhones tegelijk: naast de iPhone 12, iPhone 12 Pro en Pro Max zou er ook een kleinere variant verschijnen. Deze ‘iPhone 12 mini’ krijgt een voorkantvullend scherm van 5,4 inch en lijkt het toestel te worden waar liefhebbers van kleinere smartphones al jaren op wachten.

