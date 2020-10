De iPhone 12 is zonder twijfel beter, maar het prijsverschil met de iPhone SE is gigantisch. In deze iPhone 12 vs iPhone SE-vergelijking zetten we de twee toestellen tegenover elkaar.

Lees verder na de advertentie.

iPhone 12 vs iPhone SE

De iPhone-keuze anno 2020 is reuze. Apple verkoopt maar liefst zeven modellen: de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 en iPhone 12 mini, iPhone SE, iPhone 11 en iPhone XR. Om jou wegwijs te maken in het bomvolle iPhone-landschap vergelijken we regelmatig twee toestellen. Ditmaal zijn de iPhone 12 en iPhone SE aan de beurt.

1. Scherm: lcd vs oled

Kijk je regelmatig films op je telefoon? Of speel je graag games? Dan moet je voor de iPhone 12 gaan. De gehele serie, dus ook het instapmodel en de iPhone 12 mini, zijn namelijk voorzien van een oled-paneel. Oled is in alle facetten superieur ten aanzien van lcd, de schermtechniek die de iPhone SE gebruikt.

Dit ga je met name merken tijdens het spelen van games en het kijken van films. Oled heeft onder meer een breder kleurbereik, waardoor donkere scenes in series bijvoorbeeld ook echt zwart ogen, en kan veel beter overweg met het weergeven van contrasten.

Bijkomend voordeel is dat het scherm van de iPhone 12 veel groter is dan dat van de SE: 6,1 inch tegenover 4,7 inch. Bovendien gaat dit grotere scherm niet ten koste van resolutie. De ppi van de iPhone 12, die het aantal pixels per inch aangeeft, is namelijk veel hoger dan dat van de SE.

iPhone 12-scherm : 6,1 inch Super Retina XDR-oledpaneel met resolutie van 2532 bij 1170 pixels (ppi van 460)

: 6,1 inch Super Retina XDR-oledpaneel met resolutie van 2532 bij 1170 pixels (ppi van 460) iPhone SE-scherm: 4,7 inch Retina HD-lcd-display met resolutie van 1334 bij 750 pixels (ppi van 326)

2. Design en behuizing

Zowel de iPhone 12 als iPhone SE hebben een retrodesign, maar zijn zeker niet identiek. Met zijn platte scherm, hoekige randen en metalen frame is eerstgenoemde namelijk het best te omschrijven als een combinatie van de iPhone 5S uit 2013 en de recente iPad Pro.

De iPhone SE lijkt daarentegen als twee druppels water op de iPhone 8 uit 2017. Dit komt omdat de behuizing praktisch hetzelfde is. Anno 2020 ziet de iPhone SE er dan ook behoorlijk gedateerd uit. Die vlieger gaat niet op voor de iPhone 12. Deze heeft weliswaar een design dat op eerdere Apple-producten is geïnspireerd, maar is wel met de tijd meegegaan qua schermverhouding: vrijwel de hele voorkant bestaat immers uit display en de schermranden zijn heel dun.

Dat blijkt wel uit de afmetingen. De iPhone 12 is qua formaat namelijk maar iets groter dan de SE, maar heeft een veel groter scherm. Dat komt omdat de voorkant van eerstgenoemde veel efficiënter is ingericht en grotendeels uit display bestaat. Bovendien is het scherm van de iPhone 12 voorzien van Keramisch Schild en daardoor, volgens Apple, tot wel 4 keer beter beschermd bij valpartijen.

Afmetingen iPhone 12 : 146,7mm (hoogte) x 71,5mm (breedte) x 7,4mm (dikte)

: 146,7mm (hoogte) x 71,5mm (breedte) x 7,4mm (dikte) Afmetingen iPhone SE: 138,4mm (hoogte) x 67,3mm (breedte) x 7,3mm (dikte)

3. Beveiliging en accu

De iPhone 12 heeft een Face ID-scanner. Hierdoor kun je het toestel ontgrendelen door er simpelweg naar te kijken. Deze optie ontbreekt op de iPhone SE. Bij dit toestel ben je gebonden aan Touch ID, oftewel een vingerafdrukscanner. Welke manier van ontgrendelen je voorkeur heeft, is heel persoonlijk.

Wat niet persoonlijk is, is de accuduur. Op dit vlak heeft de iPhone 12 zijn zaakjes namelijk een stuk beter voor elkaar. Het toestel kan volgens Apple tot 17 uur onafgebroken video’s afspelen: de iPhone SE houdt het 13 uur vol. Zodra de iPhone 12 leeg is kun je ‘m bovendien opladen met een MagSafe-oplader, Apples draadloze techniek die nieuw leven in is geblazen. Beide iPhones ondersteunen snelladen en draadloos opladen.

→ Lees verder over MagSafe

4. Camera

De cameraverschillen tussen de iPhone 12 en iPhone SE zijn fors. De opvolger van de iPhone 11 is namelijk uitgerust met twee lenzen (ultragroothoek en groothoek) op de achterkant, de SE houdt het bij een enkele groothoeklens. Hierdoor kan de iPhone 12 veel wijdere shots maken. Op de iPhone SE ontbreekt deze optie volledig.

Verder beschikt de iPhone 12 over enkele andere camerafuncties, waaronder de mogelijkheid om bijvoorbeeld hdr-video’s op te nemen met 30 beelden per seconde (bps). Ook beschikt het nieuwe instapmodel over de Nachtmodus, om bij weinig licht alsnog goede kiekjes te maken, en bijvoorbeeld Deep Fusion: een slimme techniek die foto’s automatisch bewerkt.

Ook de voorste camera’s verschillen. De iPhone SE heeft een 7 megapixel-selfiecamera, de iPhone 12 plakt daar 5 megapixel aan vast. Zelfportretten hebben hierdoor meer detail. Verder heeft de selfiecamera van de iPhone 12 bijvoorbeeld een Nachtmodus en kun je video’s opnemen in 4K-resolutie (met 24, 30 of 60 bps).

iPhone 12 camera : Ultragroothoeklens en groothoeklens achterop, selfiecamera voorop (allemaal 12 megapixel)

: Ultragroothoeklens en groothoeklens achterop, selfiecamera voorop (allemaal 12 megapixel) iPhone SE camera: 12 megapixel-groothoeklens, 7 megapixel-selfiecamera

5. Hardware

De iPhone 12-serie wordt aangestuurd door de A14-processor, de iPhone SE door diens voorganger: de A13-chip. Beiden leveren uitstekende prestaties af, waardoor zowel de iPhone 12 als iPhone SE hartstikke snel zijn, maar uiteraard is de A14 net iets beter. De opvolger van de A13-chip is niet alleen krachtiger, maar ook energiezuiniger.

Bijkomend voordeel van die A14-chip is dat de gehele iPhone 12-serie met 5G overweg kan. Dat is fijn, want de komende tijd rolt de opvolger van 4G landelijk steeds breder uit in Nederland. De echte snelheidswinst laat overigens nog wel op zich wachten. Pas in 2022 wordt 5G écht snel. Waarom dat zo is, zie je in onderstaande video:

6. Prijs

Ook niet geheel onbelangrijk: de prijs. Aangezien de iPhone 12 en iPhone SE 2020 op compleet andere doelgroepen gericht zijn, is dit echter vooral appels met peren vergelijken. De iPhone SE start namelijk bij 489 euro terwijl de iPhone 12 een adviesprijs van 909 euro heeft. Hij is daarmee flink goedkoper dan de iPhone 12.

Aankoopadvies

Het is eigenlijk oneerlijk om de iPhone 12 met de iPhone SE te vergelijken. De twee Apple-telefoons zijn daarvoor veel te verschillend. Het aankoopadvies is dan ook simpel. Wil je een ontzettend goede iPhone, maar vind je de iPhone 12 Pro net iets te aan de prijs? Dan is de iPhone 12 (of mini) dé telefoon voor jou.

Apples nieuwste telefoon is er flink op vooruit gegaan en dankzij de A14-chip razendsnel in het dagelijks gebruik, heeft een fijn oled-scherm en met 5G-ondersteuning kun je ‘m nog jaren gebruiken.

De iPhone SE is daarentegen voor mensen die wél een iPhone willen, maar niet de hoofdprijs willen betalen. Het toestel kan op basis van hard- en software nog jaren mee, maar je levert in op onder meer design. Ook ontbreekt 5G-ondersteuning en heb je maar twee camera’s tot je beschikking.

Wanneer het je vooral om formaat gaat, is ook de iPhone 12 mini het overwegen waard. Deze kan alles wat de normale iPhone 12 kan, maar is compacter. De mini heeft namelijk een 5,4 inch-scherm en is qua afmetingen iets kleiner dan de iPhone SE. De kleine iPhone 12 begint bij 809 euro.

iPhone 12 kopen

Een losse iPhone 12 kost 909 euro en je hebt keuze uit vijf kleuren: donkerblauw, mintgroen, rood, wit en zwart. Bij een iPhone 12 met abonnement betaal je het aankoopbedrag in maandelijkse termijnen af. Bovendien heb je het toestel waarschijnlijk sneller binnen wanneer je ‘m bij een provider koopt, want hun levertijden zijn minder lang dan bij overige verkopers.

→ Lees ook onze eerste indruk van de iPhone 12

iPhone SE kopen

Een losse iPhone SE heeft een adviesprijs van 489 euro, maar is inmiddels voor tientallen euro’s goedkoper verkrijgbaar. Je kunt kiezen uit drie kleuren: rood, wit en zwart. Een iPhone SE met abonnement is bij alle providers verkrijgbaar.

→ Lees ook onze review van de iPhone SE