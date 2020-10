Vanmiddag om 14:00 uur start de pre-order van de iPhone 12 en iPhone 12 Pro. Twijfel je nog over welke je in huis moet halen? In deze iPhone 12 vs iPhone 12 Pro-vergelijking zetten we de 5 belangrijkste verschillen op een rij.

iPhone 12 vs iPhone 12 Pro

Met de iPhone 12-serie kruipen de ‘gewone’ iPhone en Pro-uitvoeringen dichter naar elkaar toe dan ooit tevoren. Beiden hebben een oled-scherm, kunnen overweg met 5G-internet en worden aangestuurd door de razendsnelle A14 Bionic-processor van Apple.

Maar, er zijn wel degelijk verschillen. Die lichten we in dit artikel uit zodat jij een weloverwogen aankoop kunt doen. Dit is de allesomvattende iPhone 12 vs iPhone 12 Pro-vergelijking.

1. Camera’s maken het verschil

Hét grote verschil tussen de iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max vinden we achterop de toestellen. De twee eerstgenoemde toestellen hebben namelijk een dubbele lens achterop: de Pro-uitvoeringen plakken daar nog één camera bij waardoor het totaal op drie uitkomt.

Deze derde camera, de telelens, gebruik je om in te zoomen op foto’s met nagenoeg geen kwaliteitsverlies. De iPhone 12 kan tot en met 2x optisch zoomen, de zoomlens van de iPhone 12 tikt de 4x aan maar de Pro Max spant de absolute kroon. De grootste iPhone van dit jaar kan namelijk tot en met 5x optisch inzoomen.

Maar dat is niet de enige verandering. De iPhone 12 Pro (Max) heeft achterop namelijk ook een LiDAR-scanner. Deze kennen we van de iPad Pro en blinkt uit in het registreren van dieptes. Dat komt goed van pas bij het maken van portretfoto’s (die vanaf nu ook de Nachtmodus ondersteunen), maar de LiDAR-technologie zet ook de deuren wagenwijd open voor allerlei augmented reality-apps.

Tot slot zijn er ook nog enkele kleinere verschillen tussen de iPhone 12- en iPhone 12 Pro (Max)-camera. Laatstgenoemde kan namelijk Dolby Vision HDR-video’s opnemen met 60 beelden per seconde: de iPhone 12 (mini) blijft op 30 steken. Ook kun je met de iPhone 12 Pro en Pro Max aan de slag met ProRAW, Apples nieuwe fotoformaat om in RAW te fotograferen.

iPhone 12 Pro (Max) camera : Ultragroothoek, groothoek en telelens (allemaal 12 megapixel) met LiDAR-scanner voor 3D-beelden, 12 megapixel-selfiecamera

: Ultragroothoek, groothoek en telelens (allemaal 12 megapixel) met LiDAR-scanner voor 3D-beelden, 12 megapixel-selfiecamera iPhone 12 (mini) camera: Ultragroothoek en groothoeklens (beiden 12 megapixel), 12 megapixel-selfiecamera

2. Opslag en werkgeheugen

Het instapmodel van de iPhone 12 Pro (Max) heeft 128GB opslaggeheugen: de iPhone 12 en 12 mini starten met de helft. Ook kun je de opslagcapaciteit van de Pro-varianten verder uitbreiden. De maximumopslagcapaciteit is 512GB terwijl de iPhone 12 (mini) tot maximaal 256GB gaat.

Verder hebben de Pro-iPhones natuurlijk meer werkgeheugen: 6GB. De instap-telefoon en compacte iPhone 12 mini zijn met 4GB RAM uitgerust. Praktisch doorvertaald betekent dit dat je met een iPhone 12 Pro (Max) zwaardere taken kunt uitvoeren zonder dat het toestel sloom wordt.

iPhone 12 (mini) opslag iPhone 12 Pro (Max) opslag 64GB 128GB 128GB 256GB 256GB 512GB

3. Behuizing en scherm

Alle vier de iPhone 12-telefoons hebben een retrodesign dat overduidelijk is geïnspireerd op Apple-klassiekers, zoals de iPhone 4S en 5S. De toestellen hebben daarom harde, rechtopstaande randen in een hoekig frame met een scherm dat plat op de behuizing ligt.

O ja, met de iPhone 12 (mini) neemt Apple eindelijk afscheid van lcd: alle vier de toestellen hebben een oled-paneel, dat veel beter is. Maar, de schermen zijn niet helemaal identiek. Die van de iPhone 12 Pro en Pro Max kunnen namelijk net wat helderder (800 nits) dan de instaptoestellen (625 nits).

Verder hebben de iPhone 12 en 12 mini een aluminium behuizing, terwijl de Pro en Pro Max in een roestvrij staal-jasje huizen. Laatstgenoemden zijn daardoor iets zwaarder: 187 & 226 gram tegenover 162 (iPhone 12) & 133 gram (iPhone 12 mini).

Tot slot zijn de iPhone 12 en iPhone 12 Pro met hun 6,1 inch-scherm even groot. De iPhone 12 mini is met zijn 5,4 inch-paneel veruit de kleinste, de Pro Max is dankzij het 6,7 inch-display de grootste iPhone ooit.

Kleuren van de iPhone 12 en 12 mini.

4. Kleuren

De iPhone 12 en 12 mini richten zich op een ander publiek dan de Pro-uitvoeringen. De instaptelefoons zijn daarom ook een stuk kleurrijker. De iPhone 12 en 12 mini zijn in vijf kleuren verkrijgbaar: donkerblauw, mintgroen, rood, wit en zwart. Bij de Pro-modellen kun je uit vier (meer zakelijke) varianten kiezen: goud, grafiet, oceaanblauw en zilver.

Kleuren van de iPhone 12 Pro en Pro Max.

5. Prijs

Tot slot is er natuurlijk ook een prijsverschil. De iPhone 12 mini is veruit de goedkoopste van het stel, terwijl je voor de Pro Max het diepst in de buidel moet tasten. Hieronder vind je de vanafprijzen voor alle iPhone 12-toestellen:

iPhone 12 mini: 809 euro

iPhone 12: 909 euro

iPhone 12 Pro: 1159 euro

iPhone 12 Pro Max: 1259 euro

iPhone 12 (Pro) kopen

Wil je een van de nieuwe Apple-smartphones kopen? De pre-order van de iPhone 12 en iPhone 12 Pro start vanmiddag (16 oktober) om 14:00 uur. Vanaf dan kun je de toestellen vooruitbestellen. Ze worden vervolgens een week later uitgeleverd: de officiële release vindt op 23 oktober plaats. Via onderstaande verkooppunten kun je de 12 en 12 Pro in huis halen:

iPhone 12 mini of Pro Max kopen

Wil je een iPhone 12 mini kopen, of ga je voor de Pro Max? Dan moet je iets langer geduld hebben. Deze modellen gaan namelijk pas op 6 november in de pre-order. De definitieve release is een week later, op 13 november.

