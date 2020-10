iPhone 12 vs iPhone 12 mini: instapmodellen vergeleken

De iPhone 12 heeft er een kleine broer bijgekregen, waardoor je nu de keuze hebt uit twee instapmodellen. Hoog tijd om de iPhone 12 en iPhone 12 mini met elkaar te vergelijken. Zijn er naast dat formaat nog meer verschillen te vinden?

iPhone 12 vs iPhone 12 mini: welke verschillen zijn er?

De iPhone 12 en iPhone 12 mini lijken enorm op elkaar, maar hebben wel degelijk verschillen die verder gaan dan het formaat en prijskaartje. Als je twijfelt tussen deze twee instapmodellen, helpen wij je in dit artikel met het maken van je keuze.

Design en kleuren

Over het design en de kleuren zijn we snel uitgepraat: deze zijn namelijk identiek voor deze twee iPhones. Zowel de iPhone 12 als iPhone 12 mini zijn verkrijgbaar in het zwart, wit, rood, blauw en groen. Beide toestellen introduceren ook het nieuwe vierkantere design. Wat dat betreft maakt een keuze tussen de twee niet uit.

Qua afmetingen is er uiteraard wel verschil: de iPhone 12 heeft afmetingen van 146,7 bij 71,5 bij 7,4 millimeter, de iPhone 12 is beduidend kleiner met afmetingen van 131,5 bij 64,2 bij 7,4 millimeter. Dat zie je ook terug in het gewicht: de iPhone 12 mini is met 133 gram voelbaar lichter dan de iPhone 12, die 162 gram weegt.

Scherm en formaat

Zoals de naam al zegt, is de iPhone 12 mini kleiner dan de reguliere iPhone 12. Dat merk je aan het formaat, maar vooral ook aan de grootte van het scherm. De iPhone 12 heeft een 6,1 inch scherm, de iPhone 12 mini een 5,4 inch display. De iPhone 12 heeft een resolutie van 2532 bij 1170 pixels, de mini een resolutie van 2340 bij 1080 pixels. Door het kleinere scherm is de pixeldichtheid van de mini iets hoger.

Wat de schermtechniek betreft zijn de twee wel gelijk: beide apparaten maken de overstap van lcd naar het Super Retina XDR-oledscherm van Apple. Een groot voordeel, omdat de twee nu een oled-scherm hebben dat net zo mooi en goed is als dat van de Pro iPhones. Ook HDR en True Tone worden door beiden ondersteund.

Het zal hierbij dus puur om de voorkeur gaan voor een formaat, wat kwaliteit betreft zijn de schermen gelijk aan elkaar. Houd er rekening mee dat de mini goed met één hand te gebruiken en de meest compacte iPhone in jaren is.

De keerzijde hiervan is wel dat je op dit scherm relatief weinig informatie tegelijk kunt zien, en bijvoorbeeld het kijken van video’s en series beter zal gaan op een iPhone met een wat groter display.

Processor en 5G

De iPhone 12 en de iPhone 12 mini draaien op de A14-chip van Apple, exact dezelfde chip waar ook de iPhone 12 Pro en Pro Max op draaien. Ook ondersteunen ze allebei 5G, iets waar je in Nederland nu nog niet heel veel aan hebt, maar wat beide telefoons wel een stuk toekomstbestendiger maakt.

Accuduur

Door het verschil in formaat en scherm, verschilt ook de accuduur van de iPhone 12 en iPhone 12 mini. De iPhone 12 mini houdt het met 15 uur twee uur minder lang vol met video afspelen, een uur minder lang met video streamen en vijftien uur korter met audio afspelen.

Ben je niet vaak in de buurt van een stopcontact te vinden en wil je het maximale uit je accuduur halen? Dan heeft de iPhone 12 duidelijk een streepje voor op de iPhone 12 mini.

Camera’s

Goed nieuws voor de fotografen onder ons die twijfelen tussen de iPhone 12 en de 12 mini: de camera’s van de toestellen zijn namelijk identiek aan elkaar. Beide toestellen hebben een dubbele cameralens op de achterkant. Deze cameramodule bestaat uit twee 12 megapixel-lenzen: een groothoek- en ultragroothoeklens.

Daarmee kun je optisch uitzoomen tot twee keer en digitaal tot vijf keer inzoomen. Beide toestellen ondersteunen daarnaast de Nachtmodus en Deep Fusion-techniek, die foto’s gedetailleerder maken zonder dat jij er iets voor hoeft te doen.

Prijzen

Naast het scherm het belangrijkste verschil: de prijs. De iPhone 12 mini valt namelijk een stuk goedkoper uit dan de iPhone 12. De adviesprijzen voor de drie beschikbare opslagcapaciteiten zijn als volgt.

iPhone 12 mini

64GB: 809 euro

128GB: 859 euro

256GB: 979 euro

iPhone 12

64GB: 909 euro

128GB: 959 euro

256GB: 1079 euro

Aankoopadvies

Dus, wat moet je nu kiezen? De iPhone 12 en iPhone 12 mini liggen wat ons betreft enorm dicht bij elkaar, maar hebben wel een prijsverschil van honderd euro. Onderschat echter niet dat de 12 mini een kleiner scherm heeft dan we van de meest recent iPhones gewend zijn. Is dat geen probleem (of misschien zelfs een voordeel), dan is de iPhone 12 mini de meest voordelige en beste keuze voor de meeste mensen. In beide gevallen haal je een telefoon in huis waar je jaren mee vooruit kunt, die bovendien grote stappen zet op het gebied van het display en design.

iPhone 12 mini of iPhone 12 kopen?

De iPhone 12 is vanaf nu verkrijgbaar, als iPhone 12 met abonnement of als los toestel. De iPhone 12 mini laat nog iets langer op zich wachten. De compacte iPhone is vanaf 6 november te bestellen in Nederland. Een week later worden de eerste exemplaren geleverd.