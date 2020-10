Heb je een iPhone 11 en twijfel je of de overstap naar de iPhone 12 het waard is? In dit artikel zetten we de instapmodellen tegenover elkaar en geven we aan wanneer je wel, en beter niet kunt overstappen.

iPhone 12 vs iPhone 11: het overstappen waard?

Een beter scherm, 5G én een nieuwe processor. De nieuwe instaptelefoon van Apple is een fijne verbetering ten opzichte van zijn voorganger. Maar, hij is wel een stukje duurder. Is het handig om over te stappen, of kun je beter de hand op de knip houden? In deze iPhone 12 vs iPhone 11-vergelijking zetten we het oude en nieuwe instapmodel tegenover elkaar.

1. Design: vertrouwd Apple

Te beginnen bij het uiterlijk. Met de iPhone 12 grijpt Apple terug naar het design van weleer. De nieuwe iPhone is overduidelijk geïnspireerd op eerdere modellen, zoals de iPhone 4 en iPhone 5S.

Het instapmodel van 2020 heeft dan ook een hoekig design, rechtopstaande randen en een scherm dat ‘plat’ op de behuizing ligt (en dus niet afgerond is). De iPhone 11 (uit 2019) lijkt daarentegen als twee druppels water op zijn voorgangers, de iPhone XR en iPhone X. De iPhone 12 is wel een stukje kleiner dan de iPhone 11, ondanks dat beide toestellen dezelfde schermgrootte hebben.

Afmetingen iPhone 11: 150.9mm (hoogte) x 75.7mm (breedte) x 8.3mm (dikte)

iPhone 11: 150.9mm (hoogte) x 75.7mm (breedte) x 8.3mm (dikte) Afmetingen iPhone 12: 146.7mm (hoogte) x 71.5mm (breedte) x 7.4mm (dikte)

2. Scherm maakt overstap naar oled

Niet alleen het ontwerp is in een fris jasje gestoken, ook het scherm is onder handen genomen. Met de iPhone 12 maakt Apple namelijk eindelijk de volledige overstap naar oled, in plaats van lcd. Eerstgenoemde schermtechniek is op alle vlakken superieur aan lcd en blinkt onder meer uit in kleurbereik en contrastwaarde.

Het Super Retina XDR-display, zoals Apple het nieuwe scherm officieel noemt, is bovendien een stuk scherper dan zijn voorganger. Het hdr-paneel heeft namelijk een veel hogere resolutie dan zijn voorganger. Verder kan het scherm van de iPhone 12 veel feller: ideaal voor wanneer je het toestel in fel zonlicht wil aflezen.

iPhone 11-scherm : lcd-paneel met resolutie van 1792 bij 828 pixels (326 pixels per inch)

: lcd-paneel met resolutie van 1792 bij 828 pixels (326 pixels per inch) iPhone 12-scherm: oled-paneel met resolutie van 2532 bij 1170 pixels (460 pixels per inch)

3. Behuizing: robuust en waterdichter

En daar houden de schermverbeteringen niet op. De iPhone van 2020 heeft namelijk een keramisch schildlaagje op het display liggen. Deze zorgt ervoor dat de iPhone 12 een stuk robuuster is dan zijn voorganger. Volgens Apple moet het nieuwe instapmodel een incidentele valpartij dan ook zeker kunnen overleven.

Ook handig: de waterdichtheid van de iPhone is erop vooruit gegaan. De 12 kan namelijk tot en met 6 meter onderwater duiken (en daar maximaal 30 minuten overleven), terwijl je met de iPhone 11 maximaal tot 2 meter diepte kunt duiken.

4. Camera’s komen bekend voor

2019 was dankzij de toevoeging van een tweede camera op de iPhone 11 een gigantisch jaar op iPhone-cameragebied. Dit jaar zijn de verbeteringen minder ingrijpend. De iPhone 12 heeft namelijk precies dezelfde camera’s als zijn voorganger. De achterkant biedt plaats aan een groothoek- en ultragroothoeklens, op de voorkant vind je een enkele selfiecamera (allemaal 12 megapixel).

Wel heeft Apple aan de iPhone-camerasoftware gesleuteld. Alle sensoren beschikken nu bijvoorbeeld over de Nachtmodus en Portretmodus, en ook de hdr-modus is onder handen genomen. Tot slot beschikt de iPhone 12 over de mogelijkheid om (hdr-)video’s in Dolby Vision op te nemen. Op de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max zijn de cameraveranderingen groter.

5. Processor: klaar voor 5G

Eén van de grootste verbeteringen van de iPhone 12 is de processor. De A14-chip vormt namelijk het kloppend hart van het nieuwe instapmodel (en de andere iPhone 12’s). De opvolger van de A13-chip, die de iPhone 11-reeks aanstuurt, is niet alleen veel sneller, maar ook een stuk energiezuiniger. Dit komt ten goede van je iPhone-accuduur.

Ook handig: de iPhone 12 kan overweg met 5G. Deze functie is vooral handig met het oog op de toekomst. De komende jaren rolt 5G namelijk landelijk uit in Nederland en wordt het netwerk een stuk sneller. Momenteel is de opvolger van 4G al in grote delen van het land beschikbaar, maar in werkelijkheid hebben we momenteel met een soort testversie te maken. Check onderstaande video voor meer uitleg hierover:

6. Nieuw leven voor MagSafe

Apple blaast MagSafe nieuw leven in. Alle iPhone 12-telefoons hebben een magneetje op de achterzijde, waardoor je bijvoorbeeld draadloze opladers en accessoires kunt vastklikken. Je kunt de heropleving van MagSafe dus zien als spiritueel opvolger van de AirPower, Apples draadloze oplader die vanwege allerlei problemen nooit is uitgekomen. De iPhone 11 beschikt niet over MagSafe-ondersteuning.

7. Adviesprijs: iPhone 12 is duurder

Tot slot de prijzen. Al met al is de iPhone 12 een fijne upgrade ten opzichte van de iPhone 11, maar daar staat ook een verhoogd prijskaartje tegenover. Het instapmodel gaat namelijk voor 909 euro over de toonbank. Dat is 100 euro meer dan de iPhone 11 bij uitkomst kostte. Je kunt de iPhone 12, net als zijn voorganger, in drie opslagcapaciteiten aanschaffen:

64GB: 909 euro

128GB: 959 euro

256GB: 1079 euro

De iPhone 12 verschijnt in vijf kleuren: donkerblauw, mintgroen, rood, wit en zwart. Hij is hiermee iets minder kleurrijk dan de iPhone 11, want die is in zes varianten verkrijgbaar: geel, mintgroen, paars, rood, wit en zwart.

Aankoopadvies

Wél overstappen

De iPhone 12 is een fijne upgrade ten opzichte van de iPhone 11, maar geen gigantische. Wij raden het nieuwe instapmodel daarom met name aan voor mensen die met 5G aan de slag willen. Ook is de iPhone 12 het aanraden waard wanneer je je regelmatig stoort aan het lcd-scherm van de iPhone 11, omdat je bijvoorbeeld veel Netflix op je smartphone kijkt.

Niet overstappen

Voor de meeste mensen is de overstap echter niet noodzakelijk. De twee toestellen hebben immers ongeveer dezelfde camera’s, de accuduur blijft grotendeels gelijk en het design is weliswaar vernieuwd, maar de iPhone 11 en iPhone 12 lijken nog steeds behoorlijk op elkaar. Bovendien wordt het instapmodel van 2019 nog jaren voorzien van iOS-updates.

