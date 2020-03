Apple kan genoeg exemplaren van de iPhone 12 produceren, maar of consumenten er ook op zitten te wachten, is nog maar de vraag. Bedrijven in de productieketen van het bedrijf verwachten namelijk fors minder omzet.



‘Minder vraag naar iPhone 12’

Dat blijkt uit een rondvraag van Reuters onder iPhone-toeleveranciers in Azië. Terwijl de fabrieken in China -waar Apple veel laat produceren- weer op gang komen maakt men zich meer zorgen over de vraag, dan het aanbod. iPhone 12-toeleveranciers verwachten namelijk een stuk minder orders.

“Niemand heeft het over tekort aan mankracht of materiaal”, zegt een Chinese fabrieksdirecteur bijvoorbeeld tegen Reuters. “We zijn nu vooral benieuwd of de vraag vanuit Amerika en Europa hetzelfde blijft.”

Een ander bedrijf in de productieketen van Apple zou eerst 70 miljoen iPhone-schermen leveren, maar verwacht nu ‘slechts’ 58 miljoen exemplaren te verzenden. Een fabrieksmedewerker in Maleisië geeft aan dat de vraag naar onderdelen nogal wispelturig is. “Het aantal orders verschilt van dag tot dag”, schrijft Reuters op.

Er zijn ook bedrijven die weinig van de coronacrisis merken. Een bedrijf dat sensoren voor iPhones maakt verwacht zelfs meer orders dan vorig jaar. “Voordat de pandemie uitbrak hebben we onze verkoopdoelen vastgesteld”, vertelt een anonieme bron. “Tot nog toe liggen we goed op schema om deze doelen te behalen.”



Uitdagend jaar voor Apple

Eerder deze week kwam er een bericht naar buiten dat Apple de release van de iPhone 12 met 5G met enkele maanden zou vertragen. Ook toen zou (vooral) de wereldwijd afgenomen vraag roet in het eten hebben gegooid. Qua productie lijkt Apple haar zaken dus redelijk op orde te hebben.

Hoe dan ook wordt het een interessant jaar voor het bedrijf uit Cupertino. Ontwikkelaarsconferentie WWDC 2020 vindt volledig online plaats, het jaarlijkse maart-evenement lijkt niet door te gaan en alle Apple Stores zitten dicht. Aankondigingen vinden tot nog toe vooral online plaats. De iPad Pro 2020 en MacBook Air 2020 werden bijvoorbeeld via een persbericht gepresenteerd.

