Volgens een nieuw gerucht voegt Apple een vingerafdrukscanner toe onder het scherm van de iPhone 12. Bovendien wil het bedrijf uit Cupertino de techniek toevoegen aan de Apple Card.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vingerafdrukscanner op iPhone 12

Het lijkt erop dat Apple de biometrische techniek van een vingerafdrukscanner onder het scherm in de iPhone 12 wil gaan plaatsen. Dat blijkt uit een gerucht van Patently Apple, een website die alle patentaanvragen van Apple in de gaten houdt.

Bij biometrische beveiliging wordt gebruikgemaakt van de unieke kenmerken van een gebruiker. Voorbeelden zijn Face ID en Touch ID, waarbij je telefoon je ‘herkent’ aan je gezicht of vingerafdruk. Biometrische beveiliging is in principe dus de tegenhanger van ‘gewone’ beveiliging, waarbij je bijvoorbeeld een wachtwoord opgeeft.

Patent bestaat al langer

Android-smartphones (zoals de Samsung Galaxy S20-telefoons) hebben al langer een vingerafdrukscanner onder het display, maar achter de schermen was ook Apple al een tijdje bezig met deze techniek. Het bedrijf uit Cupertino heeft namelijk al lange tijd een patent op de technologie.

In 2014 vroeg Apple een patent aan voor zogenaamde biometrische beveiliging onder het scherm. Dit was ver voordat Android-smartphones de techniek introduceerden. Daarna heeft Apple meerdere patenten aangevraagd die met deze techniek te maken hebben.

Vingerafdrukscanner in Apple Card

Het patent laat zien dat Apple erover nadenkt om dezelfde techniek ook toe te passen op de Apple Card, Apples eigen creditcard. Hiermee komt een vingerafdrukscanner op het pasje, waardoor je geen pincode meer nodig hebt. Hoewel dit nu ook al op een soortgelijke manier wordt gebruikt met Apple Pay, is het handig als de techniek ook op fysieke pasjes wordt toegepast.

Een iPhone kan namelijk uitvallen of je kan je Apple Pay-limiet bereiken. Daarnaast is hygiëne nu extra belangrijk in tijden van corona, waardoor contactloos betalen extra belangrijk wordt. Bovendien is een iPhone in verhouding vrij groot. Een pasje met vingerafdrukscanner biedt dan een praktische oplossing. Helaas komt de creditcard van Apple voorlopig nog niet naar Nederland.

Meer over de vingerafdrukscanner in de iPhone 12

Al langer gaat het gerucht dat Apple bezig is met een vingerafdrukscanner onder het scherm. Zo deelde Economic News Daily onlangs dat minstens één van de vier toestellen een vingerafdrukscanner onder het scherm krijgt, iets wat de website eind vorig jaar al beweerde.

Ook analist Ming-Chi Kuo deelde vorig jaar een soortgelijk bericht. Benieuwd naar onze andere verwachtingen van de iPhone 12? Bekijk dan onze overzichtspagina over het nieuwe toestel.