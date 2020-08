De iPhone 12 komt eraan, maar hoe ziet het nieuwe toestel eruit? En wordt ‘ie net zo groot als de iPhone 11, of niet? Drie internationale YouTubers laten in hun iPhone 12-video zien wat zij verwachten van dé nieuwe iPhone.

iPhone 12 video laat nieuwe toestellen goed zien

2020 is tot nog toe een raar jaar voor de wereld, dus ook voor Apple. Normaal gesproken zwijgt het bedrijf uit Cupertino als de dood over haar toekomstplannen, maar nu niet. Onlangs maakte Apple namelijk bekend dat de nieuwe telefoons “een paar weken later” dan gebruikelijk verschijnen.

Omdat de nieuwe iPhones normaal gesproken altijd halverwege september in de winkels liggen, verwachten we dat de iPhone 12 op z’n vroegst midden oktober 2020 verschijnt. Voor het zover is blikt de Apple-gemeenschap alvast vooruit naar de opvolgers van de iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max.

1. iPhone 12-video van MKBHD

Te beginnen met MKBHD, met ruim 11 miljoen YouTube-volgers een superster in de techwereld. Marques Brownlee, zoals de YouTuber eigenlijk heet, laat in onderstaande video drie dummymodellen van de nieuwe Apple-telefoons zien.

Volgens hem is de ‘normale’ iPhone 12 5,4 inch groot, de iPhone 12 Pro 6,2 inch en de iPhone 12 Pro Max zo’n 6,7 inch. Zodra hij de toestellen omdraait, valt op dat het instapmodel wederom met twee camera’s is uitgerust. De iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max krijgen drie sensoren op de achterkant. Een LiDAR-sensor lijkt te ontbreken.

Het meest opvallende aan de iPhone 12-video van MKBHD is dat hij verwacht dat het instapmodel van dit jaar dus een flink stuk kleiner wordt. De iPhone 11 heeft immers een 6,1 inch-scherm, terwijl de iPhone 12 volgens Brownlee een stapje terug doet naar 5,4 inch. In de wandelgangen wordt druk gespeculeerd over de iPhone 12 mini, dus mogelijk is dit hetzelfde toestel.

2. Unbox Therapy en de iPhone 12

Ook Lewis Hilsensteger van YouTube-kanaal Unbox Therapy heeft zijn licht over de iPhone 12 in een video laten schijnen. Hij vertelt zijn 17 miljoen abonnees dat de iPhone 12 een dubbele cameralens op de achterkant krijgt. Ook vermoedt Hilsensteger dat de nieuwe iPhone een hoekig design krijgt met platte, rechtopstaande randen.

Hij krijgt hierin bijval van het geruchtencircuit. Ming-Chi Kuo, die in het verleden vaker juiste voorspellingen over onaangekondigde Apple-producten deed, denkt dat de iPhone 12 qua ontwerp een combinatie van de iPhone 4 en iPad Pro wordt.

3. Dave Lee blikt vooruit

Ook Dave Lee kijkt reikhalzend uit naar de iPhone 12. De YouTuber heeft bijna 3 miljoen abonnees en is in het bezit van enkele fabricagemallen. Makers van telefoonhoesjes gebruiken deze om alvast beschermcases te kunnen maken. Of deze mallen kloppen met de werkelijkheid, is natuurlijk de vraag.

Lee denkt dat de kleinste iPhone 12 een 5,4 inch-scherm krijgt. De middelste variant houdt het volgens hem op 6,1 inch terwijl de iPhone 12 Pro Max met zijn schermformaat van 6,7 inch duidelijk de grootste van het stel is. Net als MKBHD blijft ook Lee opvallend stil over de eventuele komst van een iPhone 12 mini.

Kleine iPhone zaait twijfels

Al met al lijkt het er dus op dat Apple dit jaar nog minstens drie nieuwe telefoons uitbrengt. De techwereld is het vooral oneens over de eventuele komst van de iPhone 12 mini, een compleet nieuw model.

De ene bron claimt dat de ‘normale’ iPhone 12 een 6,1 inch-scherm krijgt, terwijl anderen (zoals MKBHD en Dave Lee) dus vermoeden dat hij compacter wordt en dat de iPhone 12 mini eigenlijk de iPhone 12 is.

Ook wij blikken vooruit op YouTube

Over een paar weken komt er een eind aan alle onduidelijkheid, wanneer Apple de 2020 iPhones onthuld.