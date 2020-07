iPhone 12: 8 verwachtingen voor Apples nieuwe toptoestel

Met iets meer dan een maand te gaan, wordt het beeld dat we van de iPhone 12 hebben steeds duidelijker. Dit zijn onze verwachtingen van Apples nieuwe smartphone dit jaar.

iPhone 12-verwachtingen

Zoals het er nu naar uitziet verschijnt de iPhone 12 in vier verschillende modellen. De iPhone 12, een kleinere iPhone 12 mini, de duurdere iPhone 12 Pro en nog grotere iPhone 12 Pro Max. We richten ons op het reguliere model: dit zijn onze iPhone 12-verwachtingen.

1. Een nieuw design

De meest opvallende aanpassing die Apple dit jaar doet heeft met het iPhone 12-design te maken. Na een paar jaar het iPhone X-ontwerp te hebben gebruikt, stapt de iPhone nu over op een toestel met een bekend gezicht. Apple zou het ontwerp van de iPhone 4 met dat van de iPhone X willen vermengen.

Dat zorgt voor een smartphone die wel iets wegheeft van de meest recente iPad Pro: hardere randen en een wat meer rechthoekig ontwerp. Het toestel zou nog steeds een glazen achterkant krijgen, zodat hij draadloos opladen ondersteunt. In welke kleuren de iPhone 12 verschijnt is nog niet duidelijk, maar we verwachten wederom een brede keuze aan felle kleuren – zoals vorig jaar ook het geval was.

2. Dezelfde prijs als de iPhone 11

De iPhone 12 spreekt dezelfde doelgroep aan als de iPhone 11 vorig jaar. De verbeteringen die Apple doorvoert lijken daarnaast weinig invloed op de prijs te zullen hebben, op het scherm na (zie ook punt 4). Daarom verwachten we afhankelijk van de opslagcapaciteit de volgende prijzen:

iPhone 12 64GB: 809 euro

809 euro iPhone 12 128GB: 859 euro

859 euro iPhone 12 256GB: 979 euro

3. Camera: dubbele lens zonder LiDAR

Op cameragebied heeft Apple vorig jaar grote stappen gezet: de iPhone 11 kreeg een groothoeklens en ondersteunt daarnaast de nachtmodus. Naar verwachting zal de iPhone 12 daarom voornamelijk op dezelfde voet verder gaan.

Alle vernieuwingen van vorig jaar zijn (uiteraard) aanwezig, aangevuld met een verbeterde autofocus. Die moet ervoor zorgen dat de camera minder tijd nodig heeft om de instellingen optimaal af te stellen. De LiDAR-scanner die wel op de iPhone 12 Pro aanwezig zou zijn is op de goedkopere iPhone 12 niet aanwezig.

4. Eindelijk: oled in plaats van lcd

Een belangrijke verbetering van de iPhone 12 ten opzichte van zijn voorganger is het scherm. Voor het eerst zal het midrange-model van Apple uitgerust worden met een oled-display. Dit betere schermtype was tot nu toe enkel beschikbaar voor de Pro-varianten.

Oled is energiezuiniger, heeft mooiere kleuren en diepere zwarttinten. Daarnaast is het oled-schermpaneel buigbaar, waardoor de schermranden van de iPhone 12 waarschijnlijk een stuk dunner zullen worden dan die van de iPhone 11. Op ieder front een zichtbare verbetering dus.

5. Wel of geen 5G in Nederland?

Het blijft een raar verhaal: krijgt de iPhone 12 nu wel of geen ondersteuning voor 5G in Nederland? Zoals het er nu naar uitziet zouden zowel de iPhone 12 als de iPhone 12 Pro uitgerust worden met ondersteuning voor 5G.

In Nederland hebben we daar nog weinig aan, want het zal nog jaren duren tot we een stabiel 5G-netwerk in het hele land hebben. Toch is het fijn als iPhones vanaf dit najaar standaard 5G ondersteunen. Dan weet je immers zeker dat je toestel toekomstbestendig is als je hem aanschaft.

6. Draait op A14-chip en iOS 14

De iPhone 12 is uitgerust met de nieuwe A14-chip van Apple en draait standaard op iOS 14. De A-serie chips worden door Apple zelf gemaakt en zetten al jaren de standaard op het gebied van mobiele prestaties.

Ieder jaar staat Apple aan de absolute top wat prestaties betreft en dat zal dit jaar niet anders zijn. De A14-chip richt zich bovendien op energiezuinigheid, zodat hij ook bijdraagt aan een langere accuduur.

7. Geen oplader of oordopjes meegeleverd

Als je het nieuws rondom de nieuwe iPhone gevolgd hebt, zal het je vast niet ontgaan zijn dat Apple wat minder spullen in het doosje wil stoppen. Naar verwachting zal dit de eerste keer zijn dat een nieuwe iPhone zonder oplader en zonder oordopjes geleverd worden.

Als goedmakertje zou Apple wel een extra stevige Lightning-naar-usb-c-kabel toevoegen, een flinke verbetering ten opzichte van de breekbare kabels die je nu krijgt. In onderstaande opinie leggen wij uit waarom deze verandering niet erg hoeft te zijn, als Apple het maar goed aanpakt.

8. Onthuld in september, daarna spoedig verkrijgbaar

De iPhone 12 wordt ondanks de coronacrisis en mogelijke vertraging gewoon in september onthuld tijdens een Apple-event. Daar krijgen we ook de drie andere modellen te zien en de nieuwe Apple Watch Series 6.

Na het evenement zal het waarschijnlijk niet lang duren tot de pre-order start en worden de eerste exemplaren een week later geleverd. Wij verwachten eind september de onthulling, waarna je het toestel eind september of begin oktober in je handen kunt houden.

Volg iPhoned voor alles over de iPhone 12

