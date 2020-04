De iPhone 12 zou mogelijk later verschijnen door een productievertraging bij Apple. Een ander gerucht vermeldt positiever nieuws en suggereert dat in ieder geval één iPhone 12-toestel een vingerafdrukscanner onder het scherm heeft.

iPhone 12-lancering vertraagd door coronavirus

Sommige iPhone 12-modellen lanceren mogelijk later dan verwacht. De massaproductie van de iPhone 12-reeks is volgens The Wall Street Journal met een maand vertraagd. Dit heeft waarschijnlijk alles te maken met het coronavirus.

Het bericht suggereert wel dat de nieuwe iPhones nog dit jaar hun eerste levenslicht zien. Tot nu toe gingen we uit van een lancering in september. Mogelijk brengt Apple door de huidige problemen één of meerdere modellen pas maanden later uit.

De analist Jeff Pu vertelde eerder deze maand dat de 6,7 inch-iPhone 12 (Pro Max) mogelijk pas in oktober lanceert. Dit heeft volgens Pu te maken met de huidige reisbeperkingen vanwege het coronavirus. Het bericht van The Wall Street Journal bevestigt dit, waardoor het aannemelijk is dat in ieder geval het topmodel van de iPhone 12-reeks pas na september verschijnt.

iPhone 12 met vingerafdrukscanner onder scherm

Als troost komt Economic Daily News met veel positiever nieuws. Een recent bericht suggereert dat minstens één nieuwe iPhone van dit jaar beschikt over een vingerafdrukscanner onder het scherm. De website deelde in 2019 eenzelfde bericht, evenals de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo en het betrouwbare Bloomberg.

Het zou gaan om een ultrasonische sensor van Qualcomm. Deze is geavanceerder en veiliger dan de optische vingerafdrukscanners waarover de meeste Android-telefoons beschikken. Een ultrasonische scanner checkt je vingerafdruk door middel van geluidsgolven.

Het blijft natuurlijk de vraag of de iPhones inderdaad later verschijnen en of één van de toestellen een vingerafdrukscanner onder het scherm heeft. Met de naderende komst komen echter steeds meer geruchten, waardoor meer en meer duidelijk wordt.

