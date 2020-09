Met nog een kleine twee weken tot de officiële presentatie is inmiddels vrijwel alles over de iPhone 12 wel gezegd en geschreven. Op basis van al die geruchten kijken we in dit artikel daarom naar de concrete veranderingen. Wat zijn de verwachte vernieuwingen van de iPhone 12? Tijd voor een overzicht.

Verwachtingen: dit zijn de iPhone 12-vernieuwingen

Afgelopen september kregen we ‘m niet te zien, maar op 13 oktober moet het allemaal gaan gebeuren. Volgens geruchten vindt dan namelijk het iPhone 12-event plaats. Nadat we afgelopen maanden al uitgebreid geschreven hebben over al onze iPhone 12-verwachtingen, staan we in dit artikel stil bij de concrete vernieuwingen. Dit gaat er waarschijnlijk veranderen.

1. Eén nieuw model

De grootste vernieuwing komen we in het assortiment tegen. Het geruchtencircuit heeft het namelijk al maanden over de komst van een geheel nieuw model: de iPhone 12 mini. Dit toestel schijnt qua specificaties en functies op de grotere iPhone 12 te lijken, maar dan in een compactere behuizing.

Op die manier wil Apple vermoedelijk een nieuwe doelgroep aanboren: mensen die wél een krachtige iPhone willen, maar de toestellen van de afgelopen jaren te te groot vinden. Wil je meer weten over Apples vermeende ‘mini-iPhone’? Check dan onderstaand overzicht voor een verzameling van alle geruchten.

2. Nieuw design

Apple-smartphones zien er sinds de iPhone X uit 2017 ongeveer hetzelfde uit. Toestellen als de iPhone XS en iPhone 11 hebben een groot scherm met centraal bovenin het scherm een brede notch en de behuizing loopt ‘vloeiend’ door in de achterkant.

Bij de iPhone 12 schijnt dit te veranderen. Vrijwel alle geruchten geven namelijk aan dat dé iPhone van 2020 een nieuw, maar tegelijkertijd ‘oud’ design krijgt. Qua ontwerp verwachten we een combinatie van de iPhone 4 en recente iPad Pro. Wat je je daarbij moet voorstellen? Een rechthoekig design, scherpe randen en een glazen achterkant.

Conceptafbeelding van de iPhone 12

3. Beter scherm voor de iPhone 12

De afgelopen jaren bracht Apple steevast drie iPhones uit: één instapmodel, en twee betere (en duurdere) modellen. Een belangrijk verschil tussen die toestellen had met het scherm te maken. De iPhone 11 uit 2019 heeft bijvoorbeeld een lcd-scherm, dat kwalitatief minder is dan de oled-displays van de iPhone 11 Pro en iPhone 11 Pro Max.

Bij de iPhone 12-serie zou dit verschil niet aanwezig zijn. Als we de wandelgangen mogen geloven, krijgt het instapmodel namelijk ook ‘gewoon’ een oled-scherm, net als de 12 Pro en 12 Pro Max. Apple zou lcd dit jaar helemaal achter zich willen laten.

4. Snellere processor

Tot nog toe gebruiken we in dit iPhone 12-verwachtingen artikel vooral veel twijfeltaal als “zou”, “naar het schijnt” en “vermoedelijk”: Apple blijft immers Apple en je weet nooit waar het bedrijf nu weer mee op de proppen mee komt.

Eén zekerheid hebben we gelukkig wel. We weten namelijk dat de kersverse A14 Bionic-chip de processor van de iPhone 12 is. Deze chip is al aangekondigd en vormt het kloppend hart van de iPad Air 2020. De A14 is de logische opvolger van de A13 Bionic, die in de iPhone 11-telefoons zit. In onderstaand artikel zetten we uiteen wat je van de nieuwe chip mag verwachten.

5. (G)een oplader en oordopjes

Terug naar de geruchten. Het is niet voor iedereen een positieve vernieuwing, maar het schijnt dat Apple geen oplader en oordopjes bij de iPhone 12-telefoons levert. Aanvankelijk werd dit bericht met de nodige scepsis ontvangen, maar sinds de aankondiging van de Apple Watch Series 6 weten we we wel beter.

De opvolger van de Apple Watch Series 5 wordt namelijk standaard zonder adapter in de verpakking geleverd. Aan de positieve kant: het horloge is hierdoor wel een paar tientjes goedkoper geworden. Het betekent dus wel dat je het oplaadblokje er apart bij moet kopen wanneer je er nog geen hebt.

Wat er van de bovenstaande iPhone 12-vernieuwingen klopt, gaat waarschijnlijk op 13 oktober blijken. Alle signalen wijzen er namelijk op dat Apple die dag de opvolgers van de iPhone 11-telefoons uit de doeken doet. We verwachten dit jaar vier nieuwe smartphones: de iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en iPhone 12 mini.

iPhoned houdt je in aanloop hiernaartoe natuurlijk op de hoogte van alle geruchten, praat je bij over de daadwerkelijke aankondiging en gaat alle toestellen uitgebreid testen.