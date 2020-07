Volgens een nieuw gerucht krijgen alle toestellen in de iPhone 12-serie 5G-ondersteuning. Ook gaan de iPhones van 2020 de twee 5G-technieken sub-6GHz en mmWave ondersteunen.

Gerucht: iPhone 12-serie gaat twee 5G-technieken ondersteunen

Dat beweert de Chinese website DigiTimes. mmWave is een ingebouwde antenne voor de snelste 5G-technologie. Deze technologie is vooral handig in grote stedelijke gebieden. Hier zijn iPhones namelijk vaak op korte afstand van 5G-zendmasten, en dat is nodig voor mmWave.

Sub-6GHz is een langzamere 5G-technologie, maar doorgaans wel beter bereikbaar in grotere gebieden, op langere afstand van zendmasten. Vooral in landelijke gebieden werkt deze technologie dus goed. Sub-6GHz is vlotter dan 4G, maar werkt niet zo snel als mmWave.

‘iPhone 2021 ondersteunt één techniek’

Volgens DigiTimes ondersteunen alle toestellen in de iPhone 12-serie jaar beide technologieën. De website beweert daarnaast dat Apple volgend jaar een andere kant op gaat en iPhones uitbrengt die één van de twee technologieën ondersteunen. Je zou dan kunnen kiezen voor een 5G-iPhone met mmWave of sub-6GHz.

De iPhones met verschillende technieken zullen ook verdeeld worden over verschillende gebieden en landen waar één techniek meer gebruikt wordt. Sommige landen zullen dan bijvoorbeeld geen mmWave-ondersteuning krijgen, zodat het goedkoper wordt om een iPhone te maken met alleen sub-6GHz.

Eerder stelde de bron dat Apple dit jaar wel verschillende iPhone-modellen uit zou brengen met elk een andere techniek. Nu blijkt dat dus volgend jaar pas het geval te zijn. Als de iPhones nu wel beide technieken ingebouwd krijgen, kan het nog steeds zo zijn dat Apple bijvoorbeeld mmWave uitschakelt, of zelfs de 5G-ondersteuning uitzet zolang een land geen 5G-netwerk heeft.

Het rapport van DigiTimes kan nog geüpdatet worden met meer informatie, dus het is verstandig om een slag om de arm te houden. Bovendien komen dit soort voorspellingen vaker voorbij en DigiTimes heeft het lang niet altijd bij het juiste eind.

Meer over 5G

Hoewel de 5G-iPhone er nu echt lijkt aan te komen, zul je hier in de praktijk weinig van merken. In ons artikel over 5G leggen we uit hoe dat zit. 5G krijgt ook veel kritiek, omdat sommige mensen denken dat het schadelijk is voor de gezondheid. In onze video hieronder leggen we je alles uit over 5G.