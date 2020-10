Uit de eerste tests blijkt dat de iPhone 12 trager is dan de iPad Air 2020. Dat is opvallend, aangezien beide apparaten dezelfde A14-chip gebruiken.

‘iPad Air 2020 verslaat iPhone 12 in benchmarks’

Volgens AnTuTu, een site die elektronica test, is de iPhone 12 trager dan de iPad Air 2020. De iPhone zou qua processorkracht ongeveer 9,5 procent lager scoren dan de iPad. Op grafisch gebied is het verschil nog veel groter. Daar scoort de nieuwe Air maar liefst dertig procent beter dan de iPhone 12.

Beide apparaten draaien op de gloednieuwe A14-chip en hebben 4GB werkgeheugen. Het resultaat is dus opvallend, maar valt wél te verklaren. De iPad heeft een veel grotere batterij en kan warmte door de ruimere behuizing makkelijker afvoeren. Mogelijk heeft Apple de A14 in de iPhone 12 bewust wat trager gemaakt. Zo kan het bedrijf de accu sparen en oververhitting voorkomen. De grotere iPhone 12 Pro Max zou theoretisch dus beter kunnen presteren.

Het verschil in snelheid kan ook verklaren waarom de iPad Air 2020 nu pas op de markt komt. Apple kondigde de iPad al in september aan, maar is pas sinds een paar dagen te bestellen. Mogelijk wilde Apple voorkomen dat de prestaties van de tablet valse verwachtingen zouden scheppen over de iPhone 12.

Opvallend is dat de grafische kaart van de iPhone 12, de gpu, volgens bovenstaande grafiek minder goed zou scoren dan die van de iPhone 11 Pro. Apple beweert juist dat de nieuwe iPhone op dit gebied tien procent beter is. Neem dit resultaat dus met een korreltje zout. Het is nog nooit gebeurd dat nieuwe iPhones een mindere gpu hadden dan hun voorganger.

De iPhone 12 is nu te bestellen

Apple kondigde de iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max op 13 oktober aan. Tijdens datzelfde evenement presenteerde het bedrijf ook de HomePod mini, een kleinere versie van de HomePod. De speaker is helaas niet officieel in Nederland verkrijgbaar.

De iPhone 12 en de iPhone 12 Pro zijn sinds 16 oktober te bestellen en liggen op 23 oktober in de winkel. Op de iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max moeten we nog even wachten. Deze toestellen zijn vanaf 6 november te bestellen. We hebben de verschillen tussen alle modellen voor je op een rijtje gezet.

