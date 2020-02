Krijgt de iPhone 12 naast Face ID ook een vingerafdrukscanner? We zetten alles wat we weten over de iPhone 12 Touch ID-sensor op een rij.

iPhone 12 Touch ID: wat zeggen de geruchten?

Met de komst van de iPhone X nam Apple afscheid van de Touch ID-vingerafdrukscanner. Deze maakte plaats voor Face ID, een techniek die volgens Apple veiliger en gebruiksvriendelijker is.

Toch zijn er nog steeds veel mensen die Touch ID handiger vinden en in sommige situaties is de oude vertrouwde vingerafdrukscanner dat ook. Denk bijvoorbeeld aan momenten waarop (een deel) van je gezicht bedekt is en de camera je dus niet kan zien. Om die reden zou Apple van plan zijn om Touch ID terug te laten keren, al spreken de geruchten elkaar tegen. In dit artikel zetten we alles op een rij wat we tot nu toe weten.

1. iPhone 12 Pro krijgt Touch ID onder het scherm

Een gerucht uit mei 2019 sprak voor het eerst over de komst van Touch ID in de iPhone 12. Verschillende analisten zeiden te weten dat Apple hard werkte aan een manier om Touch ID onder het scherm van de iPhone te verwerken.

Daardoor kan de voorkant van het toestel nog steeds volledig uit scherm bestaan en ontgrendel je het apparaat door je vinger simpelweg op het display te leggen. In de maanden na dit gerucht zijn er meerdere andere geruchten opgedoken die ongeveer hetzelfde zeiden.

In de tussentijd zijn verschillende patenten opgedoken waarin Apple alle benodigdheden voor deze functie onderzoekt. Dat maakt het in ieder geval geloofwaardig dat Apple de mogelijkheden voor deze techniek onderzoekt.

2. Apple verwerkt Touch ID in vergrendelknop

Een ander gerucht (en patent) vertelt een ander verhaal. Apple zou overwegen om de nieuwe Touch ID-sensor van de iPhone in de vergrendelknop te verwerken. Geen gek idee, aangezien onder meer smartphones van Sony dit al jaren doen.

De vergrendelknop is bovendien een logische plek: de sensor zit daardoor het scherm niet in de weg en iedere keer als je jouw iPhone ontgrendelt door op de knop te drukken, kan je vinger direct worden gescand. Daardoor is het net zo makkelijk om je iPhone veilig te ontgrendelen als een MacBook, die een Touch ID-sensor in de aan- en uitknop heeft.

3. ‘Duurste iPhone 12-model krijgt randloos scherm en geen Face ID, wel Touch ID’

Aan het begin van dit jaar dook een nieuw gerucht op over de iPhone 12 Touch ID-sensor. Destijds werd gesteld dat één van de vier iPhones die in september verschijnen een volledig voorkantvullend scherm krijgt.

Dit zou betekenen dat Apple ook de inkeping aan de bovenkant van het display weghaalt, waardoor Face ID verdwijnt. In plaats daarvan stapt deze iPhone volledig over naar een Touch ID-sensor die onder het scherm zit.

Meerdere geruchten hebben al beweerd dat het om slechts één iPhone zou gaan die dit najaar weer een Touch ID-sensor krijgt. Omdat Apple hier een nieuwe techniek introduceert, zal dit hoogstwaarschijnlijk de duurste iPhone zijn die dit najaar verschijnt.

Conclusie: krijgt de iPhone 12 Touch ID?

Hoewel er nog geen ijzersterk eenduidig verhaal bestaat over de Touch ID-sensor, staat het vast dat Apple de mogelijkheden ervan in ieder geval heeft onderzocht. De grote hoeveelheid patenten tonen dit aan en het feit dat steeds meer concurrerende smartphones ook een vingerafdrukscanner onder het scherm hebben, laat zien dat de techniek er klaar voor is.

Het zou ons dus niets verbazen als er dit jaar één iPhone 12-model verschijnt dat deze nieuwe Touch ID-sensor introduceert. Afgaand op de patenten is de kans het grootst dat deze volledig onder het scherm wordt geplaatst.

Naar verwachting onthult Apple alle vier de iPhone 2020-modellen in september. Tot die tijd zal ongetwijfeld nog nieuwe informatie uitlekken, dus houd iPhoned goed in de gaten.