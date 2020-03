Goed nieuws voor de iPhone 12: volgens geruchten krijgt de smartphone een Time of Flight-sensor. Maar wat is het precies en wat heb je eraan? Dit is alles wat je moet weten over de nieuwe sensor.

Time of Flight-sensor: zo werkt het

Met een Time of Flight (of ToF) camerasysteem kun je een 3D-impressie maken van je omgeving. De sensor wordt ook ingezet voor augmented reality. Het systeem neemt namelijk naast lengte en breedte ook diepte waar.

De diepte wordt bepaald door met een ingewikkelde formule de tijd te berekenen, die een lichtstraal nodig heeft om vanaf de camera naar een voorwerp te reizen. Een Time of Flight-camera bestaat uit de volgende hoofdonderdelen:

Een lichtbron om de reistijd ervan te kunnen berekenen. Dit gebeurt met infrarood licht, dat onzichtbaar is voor het menselijk oog; Een lens die het weerkaatsend licht verzamelt; Een beeldsensor die voor iedere pixel de reistijd van de lichtstraal berekent. Deze sensor wordt ook wel Time of Flight-sensor genoemd.

Time of Flight-functie voor meer diepte en AR

In plaats van een 2D-foto krijg je dan een 3D-beeld. Ook kun je met zo’n ToF-sensor meer diepte creëren voor een wazige achtergrond, in zowel foto’s als video’s. Daarnaast kan het worden gebruikt om augmented reality-elementen beter in je omgeving te verwerken.

Time of Flight-sensor in iPhone 12 en iPad Pro 2020

Meerdere geruchten wijzen erop dat we deze techniek gaan zien in de nieuwe iPhone 12 en iPad Pro 2020. Dit zou ook goed van pas komen voor de augmented reality-headset waar Apple vermoedelijk aan werkt. Ook zijn er in de gelekte broncode van iOS 14 aanwijzingen voor een AR-app gevonden. Daarmee kan de ToF-sensor dus ook van dienst zijn.

Meer over de iPhone 12

Op basis van geruchten zijn we al heel wat te weten gekomen over de vier nieuwe toestellen die Apple dit jaar gaat uitbrengen. Zo kunnen we een verbeterde camera, front-nachtmodus en een sterk verbeterde accu verwachten.

Ook krijgt de iPhone 12 mogelijk een nieuwe vingerafdrukscanner en worden verschillende formaten uitgebracht. Op onze overzichtspagina lees je alles wat we tot nu toe weten van de iPhone 12.

