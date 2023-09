iPhone 12 straling: zo gaat Apple het probleem oplossen

Franse autoriteiten kwamen erachter het stralingsniveau van de iPhone 12 hoger is dan wettelijk toegestaan, wat potentieel gevaarlijk kan zijn voor je gezondheid. Heb jij zo’n iPhone 12? Dan hebben we goed nieuws, want het probleem wordt snel opgelost.

iPhone 12 straling te hoog

Begin september zag je het overal in het nieuws. De Franse overheid had de iPhone 12 uit de verkoop gehaald. De reden: de elektromagnetische straling van het toestel was te hoog. Uit steekproeven van de Franse toezichthouder bleek dat de iPhone 12 een straling uitzendt van 5,74 watt per kilogram lichaamsgewicht, wat een stuk hoger ligt dan de toegestane 4 W/kg.

Nadat het nieuws bekend werd, kwamen er al snel berichten naar buiten dat de Belgische, Nederlandse en Duitse overheid ook al een mogelijk verbod aan het onderzoeken waren. Dus was er haast geboden bij Apple, en het bedrijf kondigde dan ook snel aan met een update te komen. Daar is nu meer duidelijkheid over.

Update voor iPhone 12

Volgens Reuters heeft Apple een update voor de IPhone 12 gemaakt en deze al naar de Franse overheid gestuurd. Daar is de toezichthouder al bezig met nieuwe tests. Als de update wordt goedgekeurd, komt de update naar alle iPhone 12 – hoogstwaarschijnlijk wereldwijd.

Omdat de update slechts intern wordt getest, is nog niet bekend of hij gevolgen gaat hebben voor de prestaties van de telefoon. Het is mogelijk dat je na de update nét iets slechter mobiel of wifi-bereik hebt. Al geeft Apple aan dat de hogere gemeten waarden vooral met de methodiek te maken hebben, die de toezichthouder gebruikt. Eventueel is er dus na de update niks aan de hand – zowel qua straling als prestaties.

Geen écht gevaar voor je gezondheid

Over ‘niks aan de hand’ gesproken. De ophef rondom het stralingsniveau van de iPhone 12 is volgens iPhoned sowieso een storm in een glas water. Nu klinkt ‘straling’ op het eerste gezicht natuurlijk gevaarlijk, maar in dit geval gaat het om de elektromagnetische variant ervan. En die zorgt er – volgens de huidige wetenschappelijk stand van zaken – er alleen voor dat voorwerpen in de omgeving van de stralingsbron warmer worden.

Met de Europese grenswaarde van 4 W/kg kan een iPhone je broekzak tot aan 0,1 graad opwarmen. De gemeten waardes van de iPhone 12 zorgen dus voor 0,1435 graad opwarming. Niet echt een groot gevaar voor je gezondheid, vinden wij.

