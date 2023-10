Dit heeft Apple aangepast voor de ‘straling’ van de iPhone 12

Begin september was er grote ophef rondom de iPhone 12 in Frankrijk. Deze veroorzaakt volgens de autoriteiten te veel straling. In iOS 17.1 zit de oplossing voor dit probleem. Dit heeft Apple aangepast.

Stralingsprobleem iPhone 12

Eerder deze maand haalde de iPhone 12 van Apple de krantenkoppen in Frankrijk vanwege een potentieel stralingsprobleem. De Franse autoriteiten hadden vastgesteld dat de elektromagnetische straling van de iPhone 12 hoger was dan de wettelijk toegestane limieten. Tests uitgevoerd door Franse regelgevende instanties onthulden dat de iPhone 12 een stralingsniveau had van 5,74 watt per kilogram lichaamsgewicht, aanzienlijk hoger dan de toegestane 4 W/kg.

Deze bevindingen leidden tot bezorgdheid en tot speculatie dat andere Europese landen, waaronder Nederland, België en Duitsland, een vergelijkbaar verbod op de iPhone 12 zouden kunnen overwegen. Dit bracht Apple in een race tegen de klok om het probleem op te lossen en de smartphone op de markt te houden.

De iOS 17.1-oplossing

Apple heeft snel gereageerd op het stralingsprobleem door een software-update te ontwikkelen die is opgenomen in iOS 17.1. Deze update is specifiek bedoeld om te voldoen aan de eisen van het Franse testprotocol dat een lager zendvermogen vereist wanneer de iPhone zich buiten het lichaam bevindt en bijvoorbeeld op een ‘statisch oppervlak’ wordt geplaatst.

Met de iOS 17.1-update zal de iPhone 12 niet langer het toegestane zendvermogen verhogen wanneer deze bij je lichaam wordt gedragen, zoals wanneer de telefoon gewoon op een tafel ligt. Deze aanpassing kan echter resulteren in een lichte daling van de mobiele prestaties in situaties waarin het mobiele signaal zwak is. Het merendeel van de gebruikers zal echter geen verschil merken als gevolg van deze verandering in zendvermogen.

Maak je geen zorgen!

Laten we even duidelijk maken dat het hele ‘stralingsgedoe’ met de iPhone 12 echt geen groot gezondheidsrisico vormt, volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. De straling waar iedereen zo bezorgd over is, is eigenlijk gewoon elektromagnetische straling en die zorgt hoogstwaarschijnlijk alleen voor een beetje warmte in de buurt van de telefoon. Zelfs als we terugkijken naar die eerdere hogere metingen van straling bij de iPhone 12, zou het effect op onze gezondheid minimaal zijn geweest.

Kortom, Apple heeft snel gereageerd op de stralingsonrust in Frankrijk met de iOS 17.1-update. Hoewel deze update misschien een kleine impact heeft op de prestaties van de iPhone 12 in specifieke situaties, zal dat naar verwachting niet echt onze gebruikerservaring beïnvloeden. En het beste nieuws is dat we ons echt geen zorgen hoeven te maken over straling als een ernstig gezondheidsgevaar, zoals de huidige wetenschap ons vertelt. Apple is altijd toegewijd aan de veiligheid en tevredenheid van onze gebruikers, en deze snelle reactie is daar het levende bewijs van

