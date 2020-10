Een paar dagen voor het iPhone 12-event liggen alle belangrijke specificaties en releasedata van de vier nieuwe toestellen op straat. Wij zetten ze hier voor je op een rij.

iPhone 12 specs van alle modellen gelekt

De lijst met iPhone 12 specs is afkomstig van Ice Universe, een Chinese lekker die in het verleden vaker dit soort informatie heeft gedeeld. Hij staat bekend als één van de meest betrouwbare bronnen op dit gebied. In onderstaande lijst hebben we de specificaties, prijzen en releasedata van de iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max op een rijtje gezet.

iPhone 12 mini

Schermformaat: 5,4 inch

5,4 inch Scherm: Super Retina XDR oled-display

Super Retina XDR oled-display Prijs: vanaf 699 dollar

vanaf 699 dollar Camera: Dubbele cameralens (f/1.6)

Dubbele cameralens (f/1.6) Opslag: 64GB, 128GB of 256GB

64GB, 128GB of 256GB Kleuren: Zwart, wit, rood, blauw, groen

Zwart, wit, rood, blauw, groen Pre-order: 6 november

6 november Verkrijgbaar: 13 november

iPhone 12

Schermformaat: 6,1 inch

6,1 inch Scherm: Super Retina XDR oled-display

Super Retina XDR oled-display Prijs: vanaf 799 dollar

vanaf 799 dollar Camera: Dubbele cameralens (f/1.6)

Dubbele cameralens (f/1.6) Opslag: 64GB, 128GB of 256GB

64GB, 128GB of 256GB Kleuren: Zwart, wit, rood, blauw, groen

Zwart, wit, rood, blauw, groen Pre-order: 16 of 17 oktober

16 of 17 oktober Verkrijgbaar: 23 of 24 oktober

iPhone 12 Pro

Schermformaat: 6,1 inch

6,1 inch Scherm: Super Retina XDR oled-display

Super Retina XDR oled-display Prijs: vanaf 999 dollar

vanaf 999 dollar Camera: Driedubbele lens (LiDAR, groothoeklens met 7P, f/1.6, telefotolens, vier keer optische zoom)

Driedubbele lens (LiDAR, groothoeklens met 7P, f/1.6, telefotolens, vier keer optische zoom) Opslag: 128GB, 256GB of 512GB

128GB, 256GB of 512GB Kleuren: Goud, zilver, grafiet, blauw

Goud, zilver, grafiet, blauw Pre-order: 16 of 17 oktober

16 of 17 oktober Verkrijgbaar: 23 of 24 oktober

iPhone 12 Pro Max

Schermformaat: 6,7 inch

6,7 inch Scherm: Super Retina XDR oled-display

Super Retina XDR oled-display Prijs: vanaf 1099 dollar

vanaf 1099 dollar Camera: Driedubbele lens (LiDAR, groothoeklens met 7P, f/1.6, telefotolens, vijf keer optische zoom)

Driedubbele lens (LiDAR, groothoeklens met 7P, f/1.6, telefotolens, vijf keer optische zoom) Opslag: 128GB, 256GB of 512GB

128GB, 256GB of 512GB Kleuren: Goud, zilver, grafiet, blauw

Goud, zilver, grafiet, blauw Pre-order: 13 of 14 november

13 of 14 november Verkrijgbaar: 20 of 21 november

Bijna tijd voor het iPhone 12-event

De vier iPhone 12-modellen zouden allemaal op het Apple-event, dat op 13 oktober plaatsvindt, worden gepresenteerd. Daarna worden ze dus verspreid over twee maanden uitgebracht. De specs die we hierboven bespreken, sluiten mooi aan op de geruchten die we de afgelopen maanden hebben gezien.

De bron deelt daarnaast informatie over de HomePod mini: de kleinere slimme speaker die ook op 13 oktober moet verschijnen. Deze zou 99 dollar gaan kosten, wat ‘m een stuk goedkoper maakt dan de originele HomePod. Apple zou hiermee een soortgelijke strategie als Google gebruiken: een kleinere en goedkopere speaker verkopen, zodat meer mensen Siri een vast plekje in hun huiskamer geven.

Wil je meer weten over wat we tijdens het iPhone 12-event verwachten? Check ons artikel met iPhone 12-event verwachtingen waarin we alles met je bespreken.

