Volgens een nieuw gerucht moeten we dit jaar een maandje langer wachten tot we met de nieuwe iPhones aan de slag kunnen. Ook zou de simkaart bij de iPhone 12 op een andere plek in de behuizing zitten dan nu het geval is.

‘Simkaart van iPhone 12 krijgt andere positie’

Volgens een rapport van bronnen bij DigiTimes, die de leveringsketen van Apple in de gaten houden, worden de nieuwe iPhones pas in oktober geleverd. Dat is een maand later dan de geplande lancering in september. Gek genoeg claimt het rapport ook dat één van de nieuwe iPhone 12-modellen eerder in productie gaat dan de rest.

Het gaat om het 6,1 inch-model, de grotere versie van het instapmodel van de iPhone 12-serie. Volgens de bron begint de productie van die iPhone in juli of augustus. Het is niet duidelijk waarom dit model een andere behandeling krijgt dan de rest.

Het kan er echter mee te maken hebben dat dit ook het enige toestel is dat een scherm van BOE en LG heeft: de rest krijgt namelijk een scherm gemaakt door Samsung. Productie van de andere drie modellen beginnen in het derde kwartaal van dit jaar.

Nieuwe simkaartpositie

Bovendien wordt de simkaart op een andere positie geplaatst dan voorheen. Volgens een nieuw 3d-concept, gebaseerd op geruchten en gelekte schematische tekeningen, komt deze namelijk precies tegenover de positie van nu. Deze vind je voortaan aan de linkerkant onderaan.

Meer over de iPhone 12

Het lijkt erop dat de iPhone 12-serie dit jaar uit vier modellen zal bestaan in plaat van drie. Bovendien krijgen alle toestellen een oled-scherm en begint de prijs van het kleinste model bij 649 dollar. Voor nu blijft het natuurlijk bij geruchten, maar natuurlijk hebben we onze verwachtingen. Op onze overzichtspagina lees je alles wat we nu al weten van de nieuwe iPhone van 2020.