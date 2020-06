De iPhone 12 wordt tegen alle verwachtingen in tóch in september van dit jaar gepresenteerd. Het coronavirus gooit geen roet in het eten.

Analisten: iPhone 12-presentatie tóch in september

Dat claimt Wedbush, een marktbureau. Men is ervan overtuigd dat Apple de iPhone 12-serie, die vermoedelijk uit vier telefoons gaat bestaan, ‘gewoon’ in september onthult. De veelbesproken productieproblemen dankzij de wereldwijde uitbraak van het coronavirus zouden verholpen zijn.

“De productietak van Apple begint eerder dan verwacht weer normaal te functioneren”, staat in het Wedbush-rapport. Het marktbureau onderhoudt contact met bedrijven in de productieketen van de iPhone-maker, zoals schermfabrikanten en acculeveranciers. Dergelijke marktonderzoeken zijn daardoor vaak redelijk betrouwbaar.

Wedbush schrijft verder dat de iPhone 12 in het midden, of tegen het eind van september wordt onthuld. Op basis van eerdere geruchten is het wel goed mogelijk dat niet alle modellen tegelijk verschijnen. We horen bijvoorbeeld al langere tijd dat de iPhone 12 met 5G-ondersteuning pas maanden na de overige toestellen verschijnt.

Tot slot ‘bevestigt’ het marktbureau dat Apple géén EarPods levert bij de iPhone 12. In plaats daarvan zou het bedrijf uit Cupertino klanten willen motiveren om AirPods aan te schaffen, die compleet draadloos zijn. Deze voorspelling komt niet uit de lucht vallen. Meerdere insiders, waaronder gerenommeerd Apple-analist Ming-Chi Kuo, denken dat Apple de oordopjes dit jaar achterwege laat.

Op naar september

De geruchtenmolen over de iPhone 12 draait op volle toeren. Vrijwel dagelijks brengen analisten, telecominsiders en accessoirefabrikanten nieuwtjes over de aankomende telefoons naar buiten. Afgelopen week werd bijvoorbeeld gesuggereerd dat Apple standaard een snellere 20 Watt-oplader bij de iPhone 12 levert.

Ook weten we dankzij gelekte dummy-modellen al hoe de nieuwe Apple-telefoons eruit gaan zien. Opvallend genoeg grijpt de iPhone 12 qua design terug naar elementen die we kennen van de iPhone 4, uit 2010. Het nieuwe Apple-vlaggenschip schijnt onder meer scherpe hoeken en een ‘plat’ scherm te krijgen.

Wil je meer weten over de verschillende modellen? Check dan onderstaande overzichtspagina’s. Hier verzamelen we de meest geloofwaardige geruchten over Apples nieuwe toestellen:

