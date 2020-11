‘Apple werkt aan oplossing voor iPhone 12-schermprobleem’

Apple zou op de hoogte zijn van een schermprobleem dat enkel bij iPhone 12-modellen opduikt. Het goede nieuws: een software-update zou de mogelijke oplossing zijn.

Lees verder na de advertentie.

iPhone 12 schermprobleem: Apple is op de hoogte

Sinds de komst van de iPhone 12 duiken op internetfora klachten op over een opmerkelijk schermprobleem. Sommige iPhones zouden een groene gloed over het display hebben, of spontaan beginnen te flikkeren.

Vooralsnog is er geen oplossing voor deze problemen beschikbaar, maar daar lijkt verandering in te komen. MacRumors zegt een intern document van Apple in handen te hebben waarin het iPhone 12 schermprobleem wordt besproken. Een dergelijk document wordt bijvoorbeeld naar Apple Stores gestuurd om het personeel op de hoogte te stellen.

In het document schrijft Apple dat klanten met dit probleem ‘hun iPhone-software up to date’ moeten houden. De toestellen worden dus niet ingenomen ter reparatie. Dat betekent dat Apple er vanuit gaat dat het schermprobleem met een toekomstige software-update opgelost kan worden.

Tijdelijke oplossing

Het lijkt erop dat het probleem zich voordoet bij zowel de iPhone 12 als iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max. Gebruikers die er last van hebben, zeggen dat hun display de fout ingaat als de helderheid onder de 90 procent zakt.

Een tijdelijke oplossing kan dus zijn om automatische helderheid uit te schakelen en op die manier het toestel te gebruiken. Zodra er een update beschikbaar is, lees je het uiteraard op iPhoned.