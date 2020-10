De iPhone 12 mag dan een beschermlaagje hebben, het scherm van de nieuwe Apple-telefoon krast net zo snel als concurrerende smartphones.

iPhone 12-scherm net zo krasgevoelig als concurrentie

Dat blijkt uit de krastest van Zack Nelson, beter bekend als JerryRigEverything op YouTube. Nelson onderwerpt alle populaire nieuwe smartphones aan een zogeheten ‘duurzaamheidstest’ en laat de resultaten daarvan in een video zien.

Uit de test blijkt dat het scherm van de iPhone 12 (Pro) begint te krassen bij level 6 op de schaal van Mohs, net als het gros van alle andere smartphones. Deze Mohs-schaal wordt gebruikt om de hardheid van onder meer telefoonschermen aan te geven en gaat van 1 tot 10.

Het iPhone 12-scherm begint volgens Nelson vanaf niveau 6 te krassen. Bij niveau 7 komen oppervlakkige krassen dieper in het scherm te liggen. Ook dat zien we vaker terug bij andere smartphones.

Aan de positieve kant geeft de ‘YouTube-reparateur’ wel aan dat het metalen frame van de nieuwe iPhone ontzettend robuust is. “De behuizing krast niet snel”, aldus Nelson. Verder heeft de YouTuber de nieuwe iPhones onder meer aan een hittetest onderworpen. De resultaten daarvan zie je in de video hierboven.

Sterke schermlaag voor de iPhone 12

Apple omschrijft het scherm van de iPhone 12 als “krachtiger dan ieder ander smartphoneglas”. Het bedrijf uit Cupertino is vooral erg te spreken over het Ceramic Shield, of Keramisch Glas in het Nederlands. Dit is een robuust laagje over het scherm van de iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en iPhone 12 mini waardoor de toestellen tot wel vier keer beter bestand zouden zijn tegen valpartijen.

Belofte maakt schuld, dus Apple-reviewers zijn massaal aan de gang gegaan met het testen van het Keramisch Schild. Uit de eerste experimenten blijkt dat het nieuwe laagje inderdaad effect heeft, maar alsnog z’n beperkingen heeft. Ben je benieuwd naar een paar praktijkvoorbeelden? Lees (en kijk) dan onderstaand artikel.

