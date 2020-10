Daar zijn ze! Vanaf nu kun je de iPhone 12 en de iPhone 12 Pro in Nederland reserveren. In dit artikel vind je de beste prijzen van zowel abonnementen als losse toestellen.

Pre-order iPhone 12 en iPhone 12 Pro nu in Nederland

Stipt om 14:00 uur Nederlandse tijd ging de iPhone 12 pre-order van start. Net als vorig jaar wat later dan gebruikelijk dus. Wat wel hetzelfde is gebleven, is de regel ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’: wil jij een iPhone 12 of iPhone 12 Pro zo snel mogelijk in huis? Dan loont het om nu zo snel mogelijk een pre-order te plaatsen.

Het enige wat je vooraf even moet bepalen is of je een iPhone 12 Pro of iPhone 12 met abonnement wil, of liever een los toestel aanschaft. Op de website van Apple en via onderstaande partijen kun je een exemplaar reserveren. Let daarbij altijd goed op de levertijd en prijs, die kan onderling namelijk verschillen.

Naar verwachting zal de voorraad na een tijdje opraken, waardoor de ene winkel wel snel kan leveren en je bij de ander soms weken moet wachten. De eerste exemplaren worden volgende week vrijdag op 23 oktober bezorgd.

iPhone 12 met abonnement bestellen

Pre-order bij Belsimpel

Pre-order bij Mobiel.nl

Pre-order bij KPN

Pre-order bij T-Mobile

Pre-order bij Tele2

Pre-order bij Vodafone

iPhone 12 los bestellen

Pre-order bij Belsimpel

Pre-order bij MediaMarkt

Pre-order bij Mobiel.nl

Pre-order bij Amac

Pre-order bij YourMacStore

Pre-order bij BCC

iPhone 12 Pro met abonnement bestellen

Pre-order bij Belsimpel

Pre-order bij Mobiel.nl

Pre-order bij KPN

Pre-order bij T-Mobile

Pre-order bij Tele2

Pre-order bij Vodafone

iPhone 12 Pro los bestellen

Pre-order bij Belsimpel

Pre-order bij MediaMarkt

Pre-order bij Mobiel.nl

Pre-order bij Amac

Pre-order bij YourMacStore

Pre-order bij BCC

Unieke functies van de iPhone 12 en iPhone 12 Pro

De iPhone 12 en de iPhone 12 Pro introduceren voor het eerst in jaren een nieuw design. Dat doet vooral denken aan die van de iPhone 5 van jaren geleden. De hoeken zijn scherper, waardoor ze ook lijken op het design van de meest recente iPad Pro’s.

Daarnaast heeft de iPhone 12 nu ook een oled-scherm, wat voor mooiere kleuren en een verbeterde beeldkwaliteit zorgt. De iPhone 12 Pro is dit jaar voor het eerst uitgerust met een LiDAR-scanner: een nieuwe sensor die onder meer Portretfoto’s verbetert en een uitkomst is voor alles wat augmented reality te maken heeft.

Naast de iPhone 12 en iPhone 12 Pro heeft Apple ook de iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro Max aangekondigd. Die twee toestellen zijn vanaf 6 november in Nederland te bestellen.