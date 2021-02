Binnenkort introduceert Apple een nieuwe methode die het repareren van de iPhone 12 makkelijker maakt. Er kunnen meer losse onderdelen in de winkel vervangen worden zodat het toestel niet omgeruild hoeft te worden. Het nieuwe beleid gaat per 23 februari in.

Lees verder na de advertentie.

iPhone 12 repareren wordt makkelijker

Dat schrijft MacRumors. De website heeft een memo van Apple ingezien waarin het bedrijf haar winkelpersoneel bijpraat over de verruimde mogelijkheden om kapotte iPhone 12-smartphones te repareren. Ook geautoriseerde serviceproviders vallen onder het nieuwe reparatiebeleid.

Dankzij een nieuwe manier van repareren kunnen meer losse onderdelen vervangen worden in de winkel. Het voordeel hiervan is dat niet de gehele telefoon omgeruild hoeft te worden.

Meer iPhone-onderdelen direct vervangen

In plaats daarvan kunnen vrijwel alle telefoononderdelen voortaan ter plekke gemaakt worden. De nieuwe reparatiemethode komt onder meer van pas bij het vervangen van een gebroken achterkant, wisselen van moederboord en het repareren van de sensoren die nodig zijn voor Face ID-gezichtsherkenning.

Het vervangen van de iPhone 12-camera valt specifiek niet onder het beleid. Indien je problemen hebt met de cameralenzen moet dus waarschijnlijk het hele toestel omgeruild worden.

De nieuwe reparatiemethode, die intern “iPhone Rear System” wordt genoemd, werkt alleen voor de iPhone 12 en iPhone 12 mini. De iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max worden niet in de memo genoemd. Het is dus onwaarschijnlijk dat de nieuwe reparatiemethode ook van toepassing is op de beste en duurste iPhones van het moment.

Apple en milieu

Apple voert de verandering naar eigen zeggen door vanuit milieuoverwegingen. Het bedrijf probeert haar ecologische voetafdruk kleiner te maken en schrapte hierdoor eerder bijvoorbeeld al de iPhone-oplader uit de doos. Sinds de iPhone 12, die eind 2020 uitkwam, zit er standaard geen adapter meer bij Apple-telefoons en moet je die er dus eventueel zelf bij kopen.

Deze beslissing leverde het bedrijf van Tim Cook veel kritiek op. Apple ligt bijvoorbeeld al langer onder vuur vanuit de reparatiebranche. Zij claimen dat de iPhone-maker het expres heel lastig maakt om hun telefoons te repareren. Ook moeten reparatiewinkels zich aan allerlei door Apple opgelegde voorwaarden houden.

Het laatste nieuws over Apple: