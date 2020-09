Overzicht: Alles wat we weten over de iPhone 12 releasedatum

Ieder jaar is het een raadsel wanneer de nieuwe iPhone verschijnt, maar 2020 doet er nog een schepje bovenop. Hoog tijd dus voor een overzicht: dit verwachten wij van de iPhone 12 releasedatum.

iPhone 12 releasedatum: dit verwachten wij

Om een beeld te krijgen van de releasedatum van de nieuwe iPhone duiken we eerst de geruchten in. Vrijwel ieder jaar onthult en lanceert Apple de nieuwste iPhones in september, maar dat is in 2020 niet het geval.

Door de coronapandemie en de productievertraging die dit opleverde, moest Apple de lancering noodgedwongen uitstellen. Het is zeldzaam dat het bedrijf uit Cupertino bevestigt dat de nieuwe iPhones niet in september zullen verschijnen.

In een verklaring liet Apple weten dat de iPhone 12 ‘een paar weken vertraging’ opgelopen heeft. Daardoor wordt september niet gehaald, maar gaan we er vanuit dat dit in oktober wel het geval zal zijn. Op basis hiervan verwachten we het volgende.

Verwachte releasedata van de nieuwe iPhones:

iPhone 12: presentatie op 15 september, verkrijgbaar op 2 oktober

iPhone 12 Pro: presentatie op 15 september, verkrijgbaar op 2 oktober

iPhone 12 mini: presentatie op 15 september, verkrijgbaar op 9 of 16 oktober

iPhone 12 Pro Max: presentatie op 15 september, verkrijgbaar op 9 of 16 oktober

Zoals je ziet, gaan we er voorlopig vanuit dat de iPhone 12 en iPhone 12 Pro eerder verkrijgbaar zijn dan de iPhone 12 Pro Max en kleinere iPhone 12 mini. Dit baseren we op verschillende geruchten. Omdat nieuwe iPhones vrijwel altijd op vrijdagen in de verkoop gaan, zijn 2, 9 en 16 oktober de meest voor de hand liggende data.

Het is niet de eerste keer dat Apple zijn nieuwste iPhones niet tegelijk uitbrengt. Zo verscheen de iPhone XR later en kwam de iPhone X ook later dan de iPhone 8 in de winkels.

Met het door Apple aangekondigde event op 15 september krijgen we de nieuwe iPhones (naast de Apple Watch Series 6) waarschijnlijk aanstaande dinsdag al te zien. Toch zijn ook hier nog twijfels over: de bekende Apple-lekker Mark Gurman van Bloomberg zegt op basis van zijn bronnen dat Apple de onthulling van de iPhone 12 bewaart voor een ander evenement, dat pas in oktober plaats zal vinden.

Op 15 september meer concrete informatie

De redactie van iPhoned zit aanstaande dinsdag 15 september om 19:00 uur Nederlandse tijd in de startblokken om jou van het laatste nieuws te voorzien. Zodra de iPhone 12 officieel onthuld is en we meer weten over de officiële releasedatum, lees je het uiteraard hier.

Wil je ondertussen weten wat je van de iPhone 12 kunt verwachten? Check dan onze video of lees ons uitgebreide artikel met iPhone 12 verwachtingen.