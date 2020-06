Apple-leverancier: ‘iPhone 12 verschijnt pas in oktober’

Als één van de belangrijkste Apple-leveranciers weet Broadcom ongetwijfeld meer over de iPhone 12. Wat deze leverancier betreft is het toestel vertraagd en ligt hij pas op zijn vroegst in oktober in de winkels.

‘iPhone 12 release vertraagd’

Dit laat Hock Tan, de ceo van Broadcom, weten in een gesprek met investeerders, zo schrijft Bloomberg. Hoewel het bedrijf Apple bewust niet bij naam noemt, is er geen twijfel wat hij bedoelt. Volgens Tan is er een ‘vertraging van een belangrijk product’ van een ‘grote Noord-Amerikaans telefoonmerk’. In het verleden heeft Tan Apple vaker zo omschreven.

Volgens Broadcom zorgt dit voor een lagere omzet in dit kwartaal, omdat de productie is vertraagd. Daardoor lijkt het er nu op dat de vier iPhone 12-modellen pas vanaf oktober in de winkels zullen liggen.

De afgelopen maanden hebben we al meerdere geruchten gehoord over de iPhone 12 die vertraagd zou zijn. Door het coronavirus moesten veel fabrieken sluiten of hun productie drastisch verlagen, waardoor Apple niet op tijd genoeg toestellen geproduceerd zou kunnen krijgen.

Toch namen we dergelijke geruchten altijd met een korreltje zout, omdat we bijna ieder jaar te horen krijgen dat de nieuwste iPhone vertraagd is. Nu de ceo van één van de belangrijkste Apple-leveranciers hier ook zo openlijk over praat, wordt het een ander verhaal.

Dit maakt het een stuk waarschijnlijker dat we langer op de nieuwste iPhones moet wachten. Mogelijk onthult Apple de toestellen nog wel in september, maar kun je ze simpelweg een paar weken later bestellen dan normaal.

Vier iPhones in 2020

Wil je meer weten over de vier 2020 iPhones? Check dan onze uitgebreide overzichten.