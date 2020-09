Na een september-event zonder nieuwe iPhones, is het tijd om weer vooruit te kijken. Wanneer verwachten wij de iPhone 12 release?

Lees verder na de advertentie.

iPhone 12 release: dit verwachten wij

Hoewel Apple met meerdere nieuwe iPads en Apple Watches genoeg te vertellen had tijdens het september-event, laat de grote klapper dit jaar langer op zich wachten. Niet alleen brengt Apple de nieuwe iPhones later uit dan ooit tevoren, het zijn er voor het eerst ook nog eens vier tegelijk.

Niet zo gek dus dat er al veel gezegd is over de iPhone 12 release: eerst zou hij alsnog in september plaatsvinden, vervolgens leek het erop dat de vier toestellen verspreid zouden worden en daarna werd er weer gezegd dat de vier toestellen tegelijk zouden worden verkocht.

Wanneer worden de iPhone 12-modellen onthuld?

Laten we beginnen met de makkelijkste vraag: wanneer zal Apple de iPhone 12 onthullen? Met het september-event achter de rug kan het niet anders dat het bedrijf de vier iPhones tegelijk onthult tijdens een extra Apple-event in oktober.

Het meest recente gerucht lijkt betrouwbaar te zijn: afkomstig van een (anonieme) medewerker bij een provider die meer schijnt te weten over de iPhone 12 release. Deze bron zegt dat het iPhone 12 event op 13 oktober gehouden zal worden. Dat is op een dinsdag, een dag waarop Apple meestal zijn evenementen organiseert.

Wanneer is de iPhone 12 verkrijgbaar?

Als we er vanuit gaan dat het iPhone 12-event op 13 oktober is, dan kunnen we ook een aardige inschatting maken wanneer de iPhone 12 pre-order begint. De afgelopen jaren is vrijdag bij Apple altijd pre-order-dag, waarna de eerste exemplaren de vrijdag erop geleverd worden. Dat zou het volgende betekenen:

iPhone 12 onthulling: tijdens Apple-event op 13 oktober

tijdens Apple-event op 13 oktober iPhone 12 pre-order: start op vrijdag 16 oktober

start op vrijdag 16 oktober iPhone 12 release: vanaf 23 oktober in de winkels

De iPhone 12 is natuurlijk niet het enige toestel dat Apple onthult: ook de iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en de nieuwe iPhone 12 mini zouden we tijdens dit evenement te zien krijgen. We verwachten dat de vier toestellen dus gelijk onthuld worden, maar houden nog een slag om de arm of ze ook alle vier vanaf 16 oktober te pre-orderen zijn.

Zo verscheen er onlangs een gerucht dat Apple eerst de iPhone 12 en iPhone 12 Pro uit zou brengen en de iPhone 12 mini en Pro Max een paar weken later verkrijgbaar zijn. Zo zou Apple genoeg toestellen kunnen produceren. Als dat gebeurt kloppen bovenstaande data waarschijnlijk voor de iPhone 12 en 12 Pro en komen de andere twee een paar weken later.

Win de iPhone 12 Pro op iPhoned

Uiteraard houdt de redactie van iPhoned al het nieuws rondom de iPhone 12 in de gaten. Zodra er meer bekend is, lees je het bij ons. Dat kan via de website, of door je in te schrijven op de nieuwsbrief en door de iPhoned-app te downloaden. Als je jezelf inschrijft maak je bovendien meteen kans op een iPhone 12 Pro! Kijk snel hoe dat werkt in onderstaande video over onze iPhone 12 Pro winactie.